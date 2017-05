Povolanie sestry učí pokore

Anna Eliašová v Prešove stretla svoju životnú lásku – manžela Ladislava. Narodili sa im dve dcéry. Po splnení si rodičovských povinností jej kroky viedli na zdravotnícku školu do Prešova, kde začala učiť a neskôr školu viedla.

"Od roku 1975 som celý profesijný život zasvätila vzdelávaniu,“ spomína. Riaditeľkou strednej školy bola jedenásť rokov, od roku 2002 pod jej vedením vznikla na Prešovskej univerzite fakulta zdravotníckych odborov.

"Postavili ma na zelenú lúku, dali mi vedro s pieskom so slovami: Buduj fakultu! Nemala som s kým, s čím a kde. Dnes je to úspešná, moderná inštitúcia, ktorú navštevuje tisíc študentov a učia sa v siedmich študijných programoch,“ povedala s tým, že za všetkým stála jedna obrovská obeta a drina.

"Skúste si predstaviť, ako je mame, ktorá musí odchádzať od detí. Nemôžem povedať, že by moja rodina preto trpela, lebo akýmsi spôsobom som to vedela ukočírovať,“ poznamenala. Doteraz nezabudla na prebdené noci na knihami, ustavičné cestovanie, zdokonaľovanie. Priznáva, že k úspechu jej pomohla predovšetkým pokora. „Pokore ma naučilo moje povolanie,“ doplnila.

Skôr než sa začala venovať vzdelávaniu, prešla pol sveta, aby videla, ako to beží inde. Naše sestry mali kedysi podľa nej medicínske vedomosti, ale neboli zdatné v ošetrovateľstve, a pritom ide o dve odlišné vedné disciplíny. V minulosti sa učili chirurgiu, internú medicínu, pediatriu aj ďalšie odbory, dnes je to ošetrovateľstvo v chirurgii, ošetrovateľstvo v internom.

„Lekár stanoví diagnózu, napríklad infarkt myokardu, určí liečbu a vyšetrovacie metódy. My sme tí, ktorí eliminujeme bolesť u pacienta, dokážeme ho upokojiť, vyplniť jeho bio-psycho-sociálne potreby. Ak to takto bude chápať pacient a spoločnosť, vtedy to bude dobre,“ skonštatovala profesorka, ktorá vybudovala ošetrovateľstvo od základov.

Minulý rok sa prvýkrát ocitla v pozícii pacienta. „Mala som ťažký úraz a až vtedy som na sebe pocítila, čo to je byť pacientom. Bolo to pre mňa obrovským poznaním, zistila som, kde robíme chyby, čoho sa musíme vyvarovať,“ pripomenula.

Za svoj celoživotný prínos v oblasti ošetrovateľstva získala minulý piatok mimoriadne ocenenie Biele srdce dekanka Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity Anna Eliašová (tretia zľava). Na snímke zľava: Zástupkyňa generálneho partnera Hartmann-Rico Katarína Vašinová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová, ocenená Anna Eliašová, vedúca odboru ošetrovateľstva na ministerstve zdravotníctva Tatiana Hrindová, obchodno-marketingový riaditeľ spoločnosti TRINITY Martin Siblík, šéfredaktorka denníka Pravda Nora Slišková, jej zástupca Jakub Prokeš a riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Milan Laurinc. Autor: Pravda, Robert Hüttner

Zdravotná sestra je tu preto, aby chorému bola oporou, vedela ho usmerniť, poradiť mu a poskytnúť mu starostlivosť, bola poradcom, advokátom, manažérom. Profesorka Eliašová týmto smerom už roky vedie mladé a nádejné sestry a pôrodne asistentky.

Hoci je sesterské povolanie náročné, o štúdium je záujem. V Prešove vyučuje sto pedagógov na všetkých stupňoch vzdelania, či sú to asistenti, odborní asistenti, docenti, profesori. „Myslím, že sa nám celkom darí, študenti nám všade robia dobré meno a ja som hrdá, že som profesorom sestrám," doplnila.

Posledné roky k nim chodia robiť nábory z Rakúska a Nemecka, pretože tam majú málo personálu. Záujemcom sú ochotní zaplatiť celé tri roky štúdia, dať štipendiá a núkajú možnosť absolvovať klinické cvičenia na prestížnych klinikách. Za to si študentov zaviažu na trojročný pracovný pomer s nástupným platom 2 300 eur.

„A tu je jedna obrovská hrozba. Viete, žiť treba všade, pracovať treba všade, ale tam sestry aspoň ocenia. Začínam sa trocha obávať, aby to nepoškodilo naše nemocnice a zdravotnícke zariadenia. Mrzelo by ma, keby naše sestry odchádzali. Jednou z možností, ktorá sa naskytá, je, aby štát zvýhodnil tieto odbornosti. Sestier je nedostatok a my to dnes cítime.“

Životným krédom profesorky Anny Eliašovej je citát francúzskeho prozaika Romaina Rollanda: Nič v živote človeka nie je také ťažké, čo by vlastným úsilím nemohol dosiahnuť. „Celý život som sa ním riadila,“ povedala na záver.

Anna Eliašová bola členkou evalvačnej komisie pred vstupom do Európskej únie, je členkou poradného zboru ministerstva zdravotníctva, členkou expertnej skupiny pre posudzovanie študijných programov aj členkou Národného programu pre vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek.

Tiež je menovaná za odborného experta Akreditačnej komisie pri ministerstve zdravotníctva pre odbor pôrodná asistencia. V januári 2009 si od prezidenta SR prevzala titul profesorka ošetrovateľstva a v tom istom roku jej udelili čestný titul Doctor honoris causa Užhorodskej národnej univerzity.

Za svoj celoživotný prínos v oblasti ošetrovateľstva získala minulý piatok mimoriadne ocenenie Biele srdce. Organizuje ho Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Svetového dňa sestier (12. máj). Denník Pravda bol mediálnym partnerom tejto akcie. Ocenenie profesorke Eliašovej odovzdali šéfredaktorka denníka Pravda Nora Slišková a jej zástupca Jakub Prokeš.