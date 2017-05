Exekučná amnestia pomôže súdom aj dlžníkom

Ako presne bude v praxi fungovať, ktorých dlžníkov a veriteľov sa bude týkať, nie je ešte známe. Právnici upozorňujú, že práve výber z týchto dvoch skupín bude kľúčový.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) dostala politický mandát na prípravu zmien v exekúciách. Tie majú byť bariérou pre viac ako 40-tisíc ľudí, ktorým sa neoplatí pracovať. Na súdoch dnes leží asi 3,7 milióna starých spisov. „V niektorých prípadoch by mohlo prísť na takzvanú exekučnú amnestiu,“ ozrejmil zámery koalície líder strany Most-Híd Béla Bugár. Takéto opatrenie by mohlo staré konania zmiesť zo stola.

Podľa hovorcu ministerstva spravodlivosti Petra Bublu je počet 3,7 milióna exekúcií, ktorými sú zavalené súdy, neúnosný. Preto treba zmenu zákona, ktorá tieto čísla pomôže skresať. „Situácia je neprijateľná tak pre ľudí, ktorí v súčasnosti už možno ani nevedia, že voči nim niekde stále beží nejaká exekúcia, ako aj pre samotné súdy, ak chceme hovoriť o efektívnej justícií. Preto sme presvedčení, že si táto situácia vyžaduje jednorazové zásadné riešenie, ktoré pripravujeme. Keď bude pripravené a dohodnuté v rámci koalície, tak ho predstavíme aj s podrobnosťami,“ povedal Bubla. Amnestia by hrozivé čísla mohla stlačiť, súdne konania často trvajú pridlho a vymožiteľnosť sa i tak rovná nule.

Dlžoby odrádzajú tisíce ľudí od nástupu do nového zamestnania aj podľa premiéra Roberta Fica. „Neoplatí sa im začať pracovať, pretože ak by začali, exekútor by im hneď skočil na krk,“ poukázal Fico.

Podľa Ústredia práce príde amnestia vhod, v súčasnosti majú ľudia obavy z pracovného pomeru, keď by im mzda prichádzala na bankový účet. Čoraz častejšie tak volia prácu na dohodu či dokonca prácu „načierno“. Hoci Ústredie práce neeviduje presný počet uchádzačov s podobným problémom, ide o tisíce ľudí, čo potvrdzuje aj hovorkyňa Jana Lukáčová. „Je to bežná prax, že ľudia v obavách skôr vyhľadávajú prácu na dohodu alebo "načierno“, len aby sa vyhli možným zrážkam zo mzdy exekútorom. Odhadované čísla hovoria takmer o 40 tisíc ľuďoch, a aj keď neexistujú presné počty, keďže ide o dôverné informácie, tieto počty sú veľmi blízko realite," objasnila problematiku Lukáčová.

Opatrenia sú v rovine teórie jednoduchšie ako v praxi samotnej. Poznamenala k zámeru exekučnej amnestie hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová, ktorá pripomenula aj druhú stranu mince. „V prvom rade je otázka, či to pomôže veriteľom, ktorým ide o značné finančné prostriedky. V súdnych sporoch majú tisíce a tisíce eur, ktoré chcú samozrejme získať naspäť. Dôležité bude, o akú časť pohľadávok týmto krokom prídu a či budú ochotní pristúpiť na istú dávku kompromisu. Na túto tému je teraz však predčasné hovoriť, keď nie sú známe ani len približné kontúry vládneho návrhu,“ reagovala Kolesárová.

Podľa nej existuje množstvo ľudí, ktorí, keď sa im odpustia staré dlhy, nebudú váhať a požičajú si opäť. „Preto treba tento krok detailne premyslieť a skutočne nájsť vhodné riešenie,“ dodala Kolesárová. Problémy ľudí sa nabaľujú aj vzhľadom na ľahko dostupné pôžičky. Rôzne finančné inštitúcie často privierajú oči, aby získali klienta aj za cenu možných problémov v budúcnosti.

Realizácia amnestie môže naraziť na viacero právnych problémov. Právnička Zuzana Adámková pripomína, že bude dôležité, na aké konkrétne prípady sa bude vzťahovať. Doplnila, že jednou kategóriou sú pohľadávky vymáhané štátom voči fyzickým osobám a druhou súdne exekúcie medzi fyzickými osobami samotnými. „Neviem si presne predstaviť, ako chce štát vstúpiť do vzťahov dvoch fyzických osôb a či vôbec existuje právna teória, ktorou je možné takéto nariadenie podložiť. Štátne inštitúcie koniec koncov vedia zastaviť exekučné konanie, ktoré iniciovali. Zložitejšie to bude práve v prípade súkromných osôb. Určite to však pomôže aspoň do istej miery nájsť systém v starých prípadoch,“ dodala právnička.

Exekučnú amnestiu už vyskúšali v zahraničí, v Chorvátsku či Slovinsku obdobným spôsobom odpúšťali občanom s nízkym príjmami staré dlžoby.