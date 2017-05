Pacienti pri prevencii dostanú viac

Zmeny sú súčasťou novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá je teraz v pripomienkovaní. Ak prejde vládou a parlamentom, platiť by mala od novembra tohto roku.

Podľa štatistík praktických lekárov pre dospelých a dorast ročne preventívnu prehliadku absolvuje v priemere asi 20 percent všetkých poistencov, čo je 803-tisíc ľudí. „Ak by po prijatí zákona vyšetrenie absolvoval ročne rovnaký počet poistencov, išlo by o náklady vo výške 313 170 eur,“ priblížil tlačový odbor rezortu, koľko bude stáť zdravotné poisťovne rozšírenie prevencie.

Pri prehliadke u všeobecného lekára pribudne ALT test krvi, čo podľa ministerstva prispeje k včasnému záchytu pečeňových ochorení. Dnes sa v krvi zisťuje množstvo cukru a celkový krvný obraz. „Pre lekára sa zlepší spektrum vyšetrení, to znamená, že môže zhodnotiť stav pacienta komplexnejšie z hľadiska i možných problémov metabolizmu pečene,“ oceňuje nápad Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov. Upozorňuje však, že takéto rozšírenie zvýši objem výkonov laboratórií a bude závisieť od zdravotných poisťovní, či budú ochotné uhrádzať aj nad zazmluvnené množstvo výkonov. Dodal, že teraz, keď má ambulantný sektor ušetriť na diagnostike, ako je magnetická rezonancia či CT vyšetrenie, to môže mať za následok zadlžovanie ambulancií. „Zdravotné poisťovne by mali upriamiť pozornosť na ambulantných lekárov, na dofinancovanie uhrádzania nadlimitných výkonov a zvýšenie kapitačnej platby,“ mieni Šóth.

Pečeňové testy ako súčasť prevencie pokladá Jozef Holomáň, čestný prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti, za opodstatnené. „Jedným z dôvodov je extrémny nárast závažných pečeňových chorôb, to znamená cirhózy pečene, vírusových hepatitíd či epidémia nealkoholovej tukovej choroby pečene, ktorou trpí asi každý tretí človek,“ upozornil odborník. Ide o ochorenia, ktoré sa vyvíjajú roky a nebolia. „Potom k nám chodia pacienti neskoro vo vysokom štádiu cirhózy a s rakovinou pečene,“ konštatoval hepatológ.

Podľa Holomáňa pečeňové ochorenia prinášajú výrazné zdravotné aj ekonomické dosahy. Pri stukovatení pečene ide o hromadenie tuku a rôznych škodlivých látok v pečeni, ktoré spôsobujú zápal. Choroba je spôsobená zlým životným štýlom, prejedaním sa, nízkou fyzickou aktivitou či nadmerným užívaním liekov. „Zápalový proces potom speje do tvrdnutia pečene, cirhózy či rakoviny, čiže dnes ide už o civilizačnú chorobu,“ pripomenul lekár. Upozornil, že rakovina pečene sa priebehu 20 rokov stane najčastejším typom rakoviny na svete. „Stukovatená pečeň spôsobuje cukrovku či vysoký krvný tlak,“ doplnil Holomáň. Prevencia pomôže zredukovať počet týchto ochorení. „Nie vždy si to vyžaduje lieky. Niekomu stačí povedať, zmeňte stravovanie, schudnite 10 kíl, viac športujte,“ podotkol lekár.

V rámci zubných preventívnych prehliadok plánuje rezort zaviesť povinné prehmatanie uzlín pod sánkou. Nárok by naň mali mať deti aj dospelí. Ministerstvo tak chce predchádzať rozšírenej rakovine ústnej dutiny. Spomedzi členských štátov EÚ je Slovensko vo výskyte tejto choroby na druhom mieste.

„Pri palpačnom vyšetrení lymfatických uzlín ide o výkon, keď lekár prehmatá oblasť pod sánkou a čiastočne aj v oblasti krku, či tam nie sú zdurené uzliny,“ objasnil prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík. Práve tie ako prvé indikujú prebiehajúci zápal v tele. V prípade, že zubár odhalí zdurené uzliny začne skúmať, či dôvodom nie je problém v ústach. Ak tam zdroj infekcie nenájde, situáciu skonzultuje s krčným lekárom alebo pošle pacienta za ďalším odborníkom. Zápal sa totiž môže rozšíriť do iných časti tela a spôsobiť napríklad komplikovanejšiu liečbu po operácii.

Moravčík dodáva, že ide o štandardné vyšetrenie, ktoré väčšina zubárov už bežne robí. „Jediný rozdiel bude spočívať v tom, že zistenia sa teraz budú musieť zaznamenať aj do zdravotnej karty pacienta,“ doplnil šéf komory.

Deti a dorast do 18 rokov by mali mať po novom nárok na remineralizáciu skloviny. Je to modernejší názov pre fluorizáciu, ktorá bola bežnou súčasťou liečby. „Lekár prejde fluórom cielene len tie zuby, ktoré sú odvápnené,“ uviedol Moravčík. Ide o zub v prvom štádiu kazu, keď ešte nechýba veľa zo skloviny. V minulosti chodili lekári fluoridovať plošne do škôl a škôlok.

Koľko bude stáť rozšírenie prevencie, zdravotné poisťovne zatiaľ vyčíslené nemajú. „Keďže tento návrh je ešte len v pripomienkovom konaní, táto otázka je predčasná, o cenových podmienkach a ich úprave s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti však pravidelne rokujeme,“ reagovala Viktória Vasilenková, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

„Znamená to lepšie vyhliadky pacienta na uzdravenie. V konečnom dôsledku včasné zachytenie choroby znamená aj priaznivejší dopad na prostriedky verejného zdravotného poistenia,“ poznamenal k ministerskému návrhu Matej Štepianský, PR manažér zdravotnej poisťovne Dôvera. V súčasnosti za preventívnu prehliadku detí platí lekárovi od 16 do 18 eur, v prípade dospelého uhrádza 18 eur. Prehliadka dieťaťa u zubára stojí poisťovňu 9 eur, dospelého 12 eur.

Zdravotná poisťovňa Union je zas presvedčená, že dôležitejšie, ako rozširovať zoznam výkonov, je motivovať ľudí k tomu, aby vôbec využili možnosť absolvovať preventívnu prehliadku. „Podľa našich štatistík totiž na prehliadku k všeobecnému lekárovi príde ročne len 15 percent poistencov,“ povedala Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa poisťovne.