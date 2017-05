Parkovací systém v nemocniciach rezortu zdravotníctva sa zjednotí

Informoval o tom v pondelok minister zdravotníctva Tomáš Drucker po spoločnom rokovaní so zástupcami občianskych aktivít proti spoplatneniu parkovísk pred nemocnicami pod názvom „Hore rampy bez platenia“. Po novom bude vyčlenených pre pacientov 70 % zo všetkých parkovacích miest, zvyšných 30 % pripadne pre zamestnancov.

Ministerstvo zatiaľ zvažuje dve alternatívy pre pacientov. Ako povedal Drucker, buď by mali pacienti zadarmo štyri hodiny parkovania a potom by platili nejaký paušálny poplatok. „Zhruba hovoríme do maximálne jedného eura až do konca dňa. Alebo druhý režim je, že by mali päť hodín zadarmo a po piatich hodinách by bolo spoplatnené parkovanie štandardným cenníkom,“ uviedol.

Do 1. júla všetky nemocnice ministerstva zdravotníctva

Do 1. júla tohto roka by mali na takýto systém parkovania prejsť všetky nemocnice ministerstva zdravotníctva, ktoré spravujú parkovanie vo vlastnej réžii. „Hovoríme o príspevkových organizáciách, akciových spoločnostiach. Zhruba do konca októbra by to mali byť neziskové organizácie, kde je ministerstvo zdravotníctva spoluzriaďovateľom a do konca roka sa chceme vysporiadať aj s našimi nemocnicami, kde máme partnerov, kde je potrebné ďalšie rokovanie,“ povedal Drucker.

Minister upozornil, že naďalej bude fungovať systém parkovania pre ostatných návštevníkov parkovísk. „My hovoríme o statuse pacienta alebo doprovodu pacienta. Ak by na parkovisko prišla osoba, ktorá si ide v rámci občianskej vybavenosti vybaviť niečo iné, mimo nemocnicu a nie je jej poskytovaná zdravotná starostlivosť, pre tú bude platiť štandardný cenník parkovania,“ ozrejmil Drucker.

„Prejavujeme určitú radosť nad tým, že toto naše rokovanie je asi posledné rokovanie na takejto úrovni, pretože za pomerne krátku dobu sa nám podarilo dosiahnuť reálny výsledok,“ povedal po stretnutí zástupca aktivistov Miroslav Kollár .