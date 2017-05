U školákov bodoval šofér aj autobus

Skúšobná prevádzka odštartovala. Ráno deti na cestu vyprevádzali aj traja ministri – školstva, vnútra a dopravy – ktorí na projekte spolupracujú.

Osemmiestne vozidlo so špeciálnym označením a nápismi najskôr vyzdvihlo deti z Vojky a potom sa zastavilo po skupinku školákov z Dobrohošťa, ktorá ho čakala už pred siedmou ráno. Po nastúpení detí vodič ešte skontroloval, či sú všetky pripútané, aby mohli vyraziť do viac ako dvadsať kilometrov vzdialenej základnej školy v Rusovciach. „Zatiaľ je to ešte len skúška, ešte nevieme presne povedať, čo všetko to bude obnášať. Myslím si, že je to veľmi dobre. Odbremeníme rodičov a deťom trochu skultúrnime cestu do školy,“ hlásil šofér testovacieho školského autobusu Róbert Fekete. „Dúfam, že bude dobrá nálada. Deťom sa autobus páči, je novučký. Možno si aj zaspievame,“ tipoval. Dvere sa pozatvárali a s trúbením odfrčal.

Na trase Dobrohošť – Rusovce sa nevyhli začínajúcim ranným kolónam a zápcham. Do školy však napriek tomu dorazili ešte v predstihu pred vyučovaním. „Prvá cesta školským autobusom bola dobrá. Pán vodič je milý a aj s nami srandoval. Je to oveľa lepšie ako predtým. Bývali sme v škole veľmi skoro a nemali sme čo robiť,“ zhrnul prvé dojmy z cesty šiestak Ernest. „So školským autobusom prídeme neskôr ku škole a bude to lepšie,“ zdupľovala ôsmačka Natália. Predtým boli dochádzajúce deti odkázané na bežné spoje, na ktoré si často počkali dosť dlho, alebo na odvoz rodičov.

Plavčan: Projekt školských autobusov veľa pozitív

Starosta obce Dobrohošť Jozef Boráros zdôraznil, že zo všetkých troch obcí na umelom ostrove funguje škola iba u nich. Aj to majú iba prvý stupeň, teda prvý až štvrtý ročník s vyučovacím jazykom maďarským. „Smer na Gabčíkovo je vyriešený bežnou autobusovou dopravou, tam chodí autobus každú hodinu, ale do Rusoviec sa deti nemali ako dostať,“ ozrejmil starosta. Priebežne mesačné náklady na autobus vyčíslila obec na 1 300 až 1 500 eur.

Podľa ministra školstva Petra Plavčana má projekt školských autobusov veľa pozitív. Vrátane možného zániku malých škôl, ktoré by využívanie školských autobusov mohlo priniesť. „Obce si môžu zvážiť v budúcnosti ušetrenie finančných prostriedkov, ktorými prispievajú na chod škôl, a takisto aj to, že sa zvyšuje bezpečnosť a to práve preto, že vodič autobusu na svoje deti počká, aby nastúpili nielen v mieste bydliska, ale takisto aj v škole,“ sumarizoval Plavčan.

Projekt je zatiaľ v pilotnej fáze a testovací autobus, ktorý oddnes premáva, by mal takpovediac vychytať muchy. V priebehu letných prázdnin plánuje Plavčan spustiť výzvu aj pre ostatné samosprávy, aby v spolupráci s dvoma ďalšími ministrami počas nového školského roka spustili viacero autobusov. „V každom prípade dávame starostom do rúk veľkú zbraň v tom, že sa môžu rozhodnúť. Nebude to príkaz zhora, ale vnútorné rozhodnutie obce, ako naloží s touto možnosťou,“ doplnil Plavčan. Predpokladá, že do výzvy sa prihlási niekoľko desiatok, možno niekoľko sto projektov. Napriek tomu, že ešte nebola vypísaná, ministerstvo školstva už eviduje niekoľko žiadostí.

Autobusy môžu obce využívať aj na iné účely

Minister vnútra Robert Kaliňák pripomenul, že autobusy môžu obce využívať aj na iné účely. Napríklad na pomoc seniorom alebo svojim športovým klubom v čase, keď sa nebudú voziť deti. „Ministerstvo vnútra bude podporovať aj preškoľovanie vodičov na vodičské preukazy na väčšie autobusy. Toto je štartovný trochu menší autobus. Pravdepodobne budú dve veľkosti. Ešte uvidíme podľa záujmu. Z nášho pohľadu sme pripravení absorbovať všetok záujem a rozpočet bude dôležitý predovšetkým pre budúci rok,“ vyhlásil Kaliňák.

Dodal, že štát bude prispievať predovšetkým na samotné nakúpenie vozidiel, prevádzkové náklady už budú na dohode medzi ministerstvom školstva a jednotlivými obcami. Obstarávanie je už rozbehnuté. Podľa prichádzajúcich požiadaviek sa budú nastavovať aj súťaže, ale aj samotné fungovanie. „Osobne si myslím, že rozhodujúce slovo budú mať rodičia, ktorí budú preferovať jednu alebo druhú verziu. Buď budú chcieť, aby deti chodili do ich malých škôl so všetkým, čo to prináša, aj pohodlím školy vo vlastnej obci, alebo, naopak, budú chcieť pre deti väčšiu školu s väčším množstvom aktivít a s možno väčšou interakciou medzi deťmi z rôznych obcí,“ pridal Kaliňák.

Šéf rezortu dopravy Arpád Érsek potvrdil, že samosprávy majú záujem o školské autobusy, keďže na Slovensku je veľa dedín, z ktorých deti musia do školy cestovať. „Hlavným cieľom ministerstva dopravy je to, že bezpečnosť detí bude na lepšej úrovni,“ uzavrel Érsek.