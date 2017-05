Most-Híd chce viac výdavkov na obranu. Podľa Fedora je medzinárodná situácia alarmujúca

Bývalí ministri obrany Martin Fedor a Martin Glváč predložili do NR SR Deklaráciu o nevyhnutnosti podpory obrany SR. V nej má NR SR okrem iného vyhlásiť svoju pripravenosť podporiť rozpočtové výdavky na obranu tak, aby do konca tohto volebného obdobia dosiahli 1,6 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).

Predkladatelia tiež požadujú, aby NR SR vyjadrila deklaratívne svoju podporu pripravovaným plánom na modernizáciu a rozvoj bezpečnostného systému SR a Ozbrojených síl SR. Chcú vyzvať vládu, aby s NR SR pravidelne konzultovala avizované plány rozvoja Ozbrojených síl SR. Slovensko prisľúbilo na summite vo Walese v roku 2014 navýšiť výdavky na obranu do roku 2020 do výšky 1,6 percenta HDP.

Ako povedal poslanec Martin Fedor, medzinárodná situácia je alarmujúca. „Vojnový konflikt u nášho východného suseda. Prebúdzajúci sa Balkán. Rozkladné tendencie v organizáciách, od ktorých odvíjame samotný základ našej existencie. A potom je tu aj neustávajúci migračný tlak, terorizmus a mnohé ďalšie hrozby, ktoré robia náš svet menej bezpečným ako sa nám to ešte donedávna, v časoch, keď sme vstupovali do EÚ a NATO, mohlo zdať,“ upozornil Fedor, podľa ktorého uspokojení pocitom relatívneho bezpečia dávali spojenci na európskom kontinente v posledných rokoch do obrany stále menej finančných prostriedkov. „V čase nových ozbrojených konfliktov tesne za hranicami NATO klesli výdavky európskych spojencov na obranu o 4,7 percenta,“ upozornil.

Ešte alarmujúcejšie je to, keď sa podľa Fedora pozrieme, ako rastú povedzme výdavky na armádu Ruskej federácie. „Zatiaľ čo výdavky európskych spojencov klesajú, tak nárast výdavkov Ruskej federácie je až o 40 percent vyšší, keď porovnáme tento rok a rok 2009,“ zdôraznil poslanec Fedor s tým, že Slovensko je odkázané aj v oblasti obrany byť dobrým a dôveryhodným spojencom.

„Tak, ako je potrebné otázkam obrany a bezpečnosti venovať prioritné miesto vo všetkých štátoch Únie alebo NATO, rovnako je to dôležité aj na Slovensku. Musíme podporiť vlastnú obranu, aby sme boli nespochybniteľným článkom spolu s ostatnými spojencami. Deklarácia je načasovaná tak, aby sme podporili vládu v čase prípravy štátneho rozpočtu na nasledujúce roky, vyslali jasný signál pred summitom NATO na konci mája, a tiež dali jasný stabilný výhľad pre obranných plánovačov. Pre nich je stabilita zdrojov práve v čase zavádzania očakávaných nových projektov jednoducho nevyhnutnosť,“ zdôvodnil predloženie deklarácie Fedor.

Most-Híd vstupoval podľa predsedu strany Bélu Bugára do tejto vládnej koalície aj pre jednoznačné zahraničnopolitické zameranie v európskych a transatlantických vzťahoch, ktoré je dôležité ako nikdy predtým.

„Slovensko sa nachádza v čoraz menej predvídateľnom bezpečnostnom prostredí, ktoré je charakterizované novými typmi hybridných hrozieb, nárastom terorizmu, ozbrojenými konfliktmi rôznej intenzity blízko hraníc EÚ, ale aj neustávajúcim migračným tlakom. Prvoradou úlohou štátu je zabezpečiť bezpečnosť. Pre jej zabezpečenie sú základným predpokladom stabilné a predvídateľné výdavky,“ zdôraznil. V tomto kontexte sa záväzok 1,6 percenta HDP, prijatý na summite NATO, javí ako mimoriadne dôležitý.

Podľa Mostu-Híd je dôležité, aby sa odstránila naša pretrvávajúca závislosť na viacerých ruských vojenských technológiách. Samozrejme, dôležitá je aj účelnosť vynaloženia týchto prostriedkov, a preto Most-Híd hovorí, že bude presadzovať, aby finančné pozadie modernizácie našich ozbrojených síl bolo absolútne transparentné a systematické a aby aj tieto navýšené výdavky rozpočtu boli čo najefektívnejšie.

V apríli strana Sloboda a Solidarita (SaS) privítala skutočnosť, že vládna koalícia si osvojila jej návrh a prichádza s politickou deklaráciou na podporu obrany Slovenskej republiky. Obranyschopnosť štátu je podľa podpredsedu liberálov Ľubomíra Galka jedným zo základných atribútov štátnosti a jeho zvrchovanosti, preto by mala byť jej realizácia výsledkom širokého spoločenského a politického konsenzu.