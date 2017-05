Potravinári vyzývajú ministra Sólymosa, aby stiahol novelu o odpadoch

Slovenskí potravinári žiadajú, aby minister životného prostredia László Sólymos stiahol novelu zákona o odpadoch, ktorá má 25. mája ísť do medzirezortného pripomienkového konania.

Zároveň požadujú, aby rezort dôkladne vyhodnotil vplyv zákona a jeho novely na podnikateľské prostredie v oblasti potravinárstva na Slovensku. Potravinári totiž s argumentom ministerstva, že novela o odpadoch zlepší podnikateľské prostredie, ostro nesúhlasia, lebo podľa nich sa náklady za odpady z obalov potravinárom zvýšia päť- až desaťnásobne. Informovali o tom na dnešnom brífingu členovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Kritizujú netransparentnosť

Potravinári kritizujú systém zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov, čo v praxi znamená, že aj výrobcovia potravín sú zodpovední za všetky obaly, ktoré sú následne v obehu. Výrobcovia potravín podľa zákona o odpadoch, ktorý je platný od júla minulého roka, musia prispievať do organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), pričom z týchto prostriedkov následne obce financujú separovanie odpadov na svojom území. „Systém je netransparentný, lebo výrobcovia platia do celého systému, nevedia regulovať výšku poplatkov a nemajú prehľad, čo sa deje s financiami,“ povedal podpredseda SPPK Dušan Janíček. Výrobcom potravín sa tak podľa potravinárov náklady za odpad medziročne zvýšili zo 7 na 40 miliónov eur.

Podľa potravinárov je zákon o odpadoch tiež protiústavný, pretože umožňuje monopolizáciu trhu, ktorá povedie k značnému zníženiu konkurenčného prostredia a k dominantnému postaveniu organizácií zodpovednosti výrobcov pri nastavovaní cenovej politiky. „Dnes je zaregistrovaných jedenásť organizácií zodpovednosti výrobcov, pričom celkový počet platiteľov je 10 420. Dve spoločnosti z jedenástich OZV majú zazmluvnených 2 600 obcí, to znamená, že 91 % celkového objemu zdrojov manažujú tieto dve spoločnosti,“ povedal prezident Slovenského mliekarenského zväzu Stanislav Voskár.

Nevýhodné postavenie voči reťazcom

Ako Voskár tiež upozornil, podľa návrhu novely zákona je v prípade privátnych značiek výrobcom obalov nielen potravinár, ale aj obchodné reťazce. Kto bude platiť za obaly privátnych značiek, zostáva na dohode medzi reťazcami o dodávateľmi. Voskár však upozorňuje, že výrobcovia potravín sú v takomto prípade voči obchodným reťazcom v nevýhode. „Predpokladáme dva scenáre, potravinári dostanú na stôl návrh dohody, v ktorom prijmú návrh dohody, že budú platiť za privátne značky. Ak nebudú súhlasiť, hrozí, že obsah potraviny v obale privátnej značky nebude slovenského pôvodu," skonštatoval Voskár.

Ak by bol návrh schválený, spotrebitelia by veľkú časť kvalitných slovenských potravín nenašli na pultoch obchodov, pretože väčšina slovenských potravinárov by odstúpila od výroby privátnych značiek pre obchod. Slovenských výrobcov tak nahradia lacní anonymní zahraniční výrobcovia.

SPPK v rámci svojich požiadaviek vyzýva predsedu vlády SR Roberta Fica, aby zastavil prerokovanie veľkej aplikačnej novely zákona o odpadoch v pripravenom znení. Ministra Lászla Sólymosa žiadajú, aby novelu stiahol a k právnej úprave otvoril odbornú diskusiu. Zástupcovia potravinárov podotkli, že rezortu životného prostredia poslali vyše 70 pripomienok, ktoré neboli zapracované do pripravovanej novely zákona a o ktorých ministerstvo odmietlo diskutovať.