Návrh MZ nevyrieši existujúcu situáciu s parkovaním pred nemocninami, upozorňuje SPA

Ako SPA uviedla v stanovisku, v budúcnosti by chcela ponúknuť skúsenosti svojich členov pri rozhodovaní takéhoto charakteru, je pripravená poskytnúť i platformu na možnú diskusiu.

Nikto z iniciatívy „Hore rampy bez platenia“ podľa SPA neprišiel s návrhom, ako poskytnúť pacientom dostatok miest na parkovanie pred nemocnicami bez toho, aby za to niekto musel zaplatiť. „K riešeniu problému statickej dopravy pred zdravotníckymi zariadeniami je potrebné pristúpiť profesionálne na základe komplexnej analýzy stavu a vypracovaného projektu, ktorý by vyriešil nielen súčasne kapacity a ich kvalitu, ale aj nové miesta a hlavne by priniesol odpoveď na otázku či prostriedky, ktoré na to chce ministerstvo zdravotníctva vyčleniť, sú dostatočné,“ konštatovala SPA.

SPA: Pacient má na výber

Podľa asociácie v súčasnosti má pacient na výber či si zaplatí parkovné a zaparkuje blízko nemocnice, alebo nezaplatí a bude si hľadať parkovacie miesto aj vo väčšej dochádzkovej vzdialenosti od vchodu. „Je to tak vo väčšine prípadov. Ak by sa zaviedla medializovaná novinka a teda, že pacienti budú parkovať 4 hodiny zadarmo a následne platiť maximálne jedno euro, prípadne zaparkujú zadarmo na 5 hodín a potom platia podľa štandardného cenníka, budú parkoviská v blízkosti nemocníc obsadené neustále,“ upozornila SPA. Pacientovi tak zaniká možnosť výberu, pretože parkovacie miesto si bude musieť tak či tak hľadať vo väčšej vzdialenosti od nemocnice.

Každé spoplatnenie parkovania na Slovensku, a pri nemocniciach zvlášť, je podľa SPA vnímané ako „okrádanie“, nie ako spôsob regulácie statickej dopravy. "Pýtame sa tiež, ako chcú nemocnice odlíšiť či človek, ktorý zaparkuje na parkovisku je pacient, zamestnanec alebo človek dochádzajúci za inými službami či občianskou vybavenosťou a podľa toho mu naúčtovať cenu za parkovanie? Ako chcú nemocnice a Ministerstvo zdravotníctva SR zabezpečiť, aby len 30 percent miest obsadil personál a 70 percent pacienti? Navyše, kde bude parkovať zvyšná časť personálu nemocnice, ktorá sa nezmestila do kapacity na parkovisku,“ upozornila asociácia.

Nákup parkovacej techniky bez návratnosti ich ekonomickú situáciu nezlepší

Ako pokračovala SPA, je logické, že nemocnice v prvom rade riešia financovanie svojej zdravotníckej úlohy a nákup parkovacej techniky bez návratnosti ich ekonomickú situáciu nezlepší. „V prípade zabezpečenia dostatočných finančných zdrojov zo strany ministerstva na opravu existujúcich a vybudovanie nových parkovacích plôch, by sa nemusel riešiť problém spoplatnenia,“ uzavrela SPA.

Slovenská parkovacia asociácia združuje organizácie zabezpečujúce prevádzkovanie parkovísk, orgány miest, investorov, realizátorov stavieb a ďalších záujemcov o parkovanie a garážovanie. Je tiež členom Európskej parkovacej asociácie.