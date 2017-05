O post generálneho riaditeľa RTVS sa uchádza už len deväť kandidátov

„Pani Bencová nedoručila projekt v požadovanom rozsahu, čo bolo od 20 do 50 strán. Pani Lastovicová nemá vysokoškolské vzdelanie a pán Rehák doručil len výučný list,“ povedal predseda výboru Dušan Jarjabek (Smer). Jarjabek si myslí, že medzi deviatimi kandidátmi je niekoľko ľudí, ktorí majú skúsenosti z mediálneho priestoru a riadením televízie.

Do júnovej tajnej voľby šéfa verejnoprávnej rádiotelevízie v Národnej rade sa prihlásili títo záujemcovia: Peter Abrahám, Margita Bencová, Richard Dírer, Fedor Flašík, Janka Lastovicová, Norbert Majer, Václav Mika, Aleš Rehák, Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay, Zuzana Ťapáková a Stanislav Velitzky.

Tajnej voľbe šéfa RTVS v parlamentnom pléne predchádza 30. mája verejné vypočutie kandidátov na šéfa RTVS, ktoré bude rovnako ako v predošlej voľbe v historickej budove Národnej rady SR. Vypočutie sa bude vysielať online na webstránke Národnej rady, pričom technologicky ho zaistí RTVS.

Do dvoch pracovných dní (do 1. júna) od verejného vypočutia posledného kandidáta predloží výbor Národnej rade návrh na voľbu generálneho riaditeľa RTVS so svojím stanoviskom. Národná rada by mala nového generálneho riaditeľa RTVS na ďalších päť rokov voliť už 22. júna a prípadná opakovaná voľba by bola 29. júna. Súčasnému šéfovi verejnoprávnej rádiotelevízie vyprší funkčné obdobie na začiatku augusta.