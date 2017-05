NR SR prijala Deklaráciu o nevyhnutnosti podpory obrany SR

V deklarácii NR SR okrem iného vyhlásila svoju pripravenosť podporiť rozpočtové výdavky na obranu tak, aby do konca tohto volebného obdobia dosiahli 1,6 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). NR SR vyjadrila deklaratívne svoju podporu pripravovaným plánom na modernizáciu a rozvoj bezpečnostného systému SR a Ozbrojených síl SR. Zároveň vyzvala v deklarácii vládu, aby s NR SR pravidelne konzultovala avizované plány rozvoja Ozbrojených síl SR.

Ako povedal dnes na tlačovej besede poslanec Martin Fedor, medzinárodná situácia je alarmujúca. „Vojnový konflikt u nášho východného suseda. Prebúdzajúci sa Balkán. Rozkladné tendencie v organizáciách, od ktorých odvíjame samotný základ našej existencie. A potom je tu aj neustávajúci migračný tlak, terorizmus a mnohé ďalšie hrozby, ktoré robia náš svet menej bezpečným ako sa nám to ešte donedávna, v časoch, keď sme vstupovali do EÚ a NATO, mohlo zdať,“ upozornil Fedor, podľa ktorého uspokojení pocitom relatívneho bezpečia dávali spojenci na európskom kontinente v posledných rokoch do obrany stále menej finančných prostriedkov. „V čase nových ozbrojených konfliktov tesne za hranicami NATO klesli výdavky európskych spojencov na obranu o 4,7 percenta,“ upozornil.

Ešte alarmujúcejšie je to, keď sa podľa Fedora pozrieme, ako rastú povedzme výdavky na armádu Ruskej federácie. „Zatiaľ čo výdavky európskych spojencov klesajú, tak nárast výdavkov Ruskej federácie je až o 40 percent vyšší, keď porovnáme tento rok a rok 2009,“ zdôraznil poslanec Fedor s tým, že Slovensko je odkázané aj v oblasti obrany byť dobrým a dôveryhodným spojencom. „Tak, ako je potrebné otázkam obrany a bezpečnosti venovať prioritné miesto vo všetkých štátoch Únie alebo NATO, rovnako je to dôležité aj na Slovensku. Musíme podporiť vlastnú obranu, aby sme boli nespochybniteľným článkom spolu s ostatnými spojencami. Deklarácia je načasovaná tak, aby sme podporili vládu v čase prípravy štátneho rozpočtu na nasledujúce roky, vyslali jasný signál pred summitom NATO na konci mája, a tiež dali jasný stabilný výhľad pre obranných plánovačov. Pre nich je stabilita zdrojov práve v čase zavádzania očakávaných nových projektov jednoducho nevyhnutnosť,“ zdôvodnil predloženie deklarácie Fedor.