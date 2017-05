Kotlebovci pokračujú v zneužívaní charity

Členovia okresného klubu extrémistickej ĽS NS z Topoľčian navštívili začiatkom mája tamojšiu karanténnu stanicu. Psom priniesli vrece granúl, deky a plachty. Vyfotili sa pred kotercami v straníckych tričkách a fotografie zverejnili na sociálnej sieti. Porušili tým dohodu so stanicou, ktorá ich požiadala, aby cez pomoc psom nepropagovali svoju politickú činnosť. Ochrancovia zvierat totiž už v minulosti komunikovali s človekom z okresného klubu ĽS NS a vtedy zdôrazňovali, že chcú zostať apolitickí.

„Dokopy v karanténe pobudli maximálne 10 minút, keď pohladkali jedného psíka a nakoniec sa odfotili. S tým by sme nemali problém, keby to nebolo v tričkách ĽS NS. V danom momente sa kolegyňa venovala psíkom a tento akt zviditeľnenia si neuvedomila,“ opísala májovú návštevu kotlebovcov karanténna stanica na sociálnej sieti.

Požiadala, aby fotografie z internetu stiahli

Straníkov požiadala, aby fotografie z internetu stiahli. Poslanec Ján Kecskés však ich žiadosť prekrútil a uverejnil status, v ktorom napísal, že sa pracovníčke stanice vyhrážali zástupcovia mesta Topoľčany. Mali od nej žiadať, aby zariadila stopnutie fotografií, v opačnom prípade príde o prácu.

Pracovníci z karanténnej stanice nad jeho slovami iba krútili hlavou. „Žiadni zamestnanci karantény neexistujú, ale že všetko robíme dobrovoľne a vo vlastnom voľnom čase, takže o žiadnu prácu nás mesto pripraviť nemôže,“ tvrdia dobrovoľníci.

„Ak chce niekto pomôcť, tak veľa ľudí tak robí aj bez toho, aby sa museli prezentovať v straníckych tričkách a vzápätí to vešať na sociálnu sieť. Nech mi každý prepáči, využívať nemé tváre na svoju propagandu… To už je aká politická kultúra?“ reagovala pre Pravdu aktivistka Petra Pazellová z regionálneho centra Slobody zvierat v Topoľčanoch. Poznamenala, že okolo tejto udalosti sa strhli veľké vášne, to ďalej nechce rozmazávať. „Kedykoľvek môže ktokoľvek prísť pomôcť, no nesmie to byť politická strana – nech je už akákoľvek,“ podotkla Pazellová.

Weisenbacher: Typická prezentácia pracovnej metódy kotlebovcov

Podľa Petra Weisenbachera z Inštitútu ľudských práv je tento spôsob prezentácie typickou pracovnou metódou kotlebovcov. Ich snahu označil za trápnu. „Prídu niekam, kde ich nikto o nič nežiada, nikto nevíta, tak sa vnucujú a zneužívajú situáciu na to, aby si urobili reklamu namiesto toho, aby naozaj pomáhali. Tým, že porušili žiadosť stanice a zverejnili to na webe ako svoju politickú akciu, dali jasne najavo, že išlo len o vytĺkanie politického kapitálu,“ konštatuje ľudskoprávny aktivista a dodáva, že na Slovensku sú desaťtisíce ľudí, ktorí sa angažujú v charite a nepotrebujú sa tým verejne chváliť.

Weisenbacher pripomína, že to bola práve ĽS NS, ktorá nedávno v parlamente navrhla zákon, ktorým chcela hádzať polená pod nohy mimovládnym organizáciám, aktivistom a dobrovoľníkom. „Neviem si celkom predstaviť, čo ich viedlo k tomu, že teraz – v úvodzovkách – zmenili názor a objavili sa v karanténnej stanici. Nie je to z ich strany veľmi dôveryhodné,“ uzatvára.

„Z hľadiska komunikácie je dôležité, aby bol politik videný vo svojej cieľovej skupine. Aj kotlebovci majú svojich presvedčených fanúšikov, fanatických odporcov, no a potom je tam akési mäkké jadro nerozhodnutých. O tých ide, ak ich chcú presvedčiť, musia byť na očiach,“ zhodnotil taktiku kotlebovcov odborník na reklamu Igor Brossmann.

Podľa jeho slov sú kontroverzné aktivity tie, na ktoré sa rýchlo nezabudne. „Z hľadiska toho, čo chcú dosiahnuť a ako sa profilujú, im to zrejme pomôže. Iná vec je, či je to etické, morálne a zákonné. Stratégia, ktorú majú, je pomerne efektívna, keďže sa prezentujú skoro ako sociálni pracovníci. Opakujú slovo pomáhať, rozdávajú šeky… Prvoplánovo vyzerajú ako veľkí dobráci. No a tí, čo proti nim protestujú, v skutočnosti pridávajú polienka do ohňa. Je to veľmi tenký ľad,“ zdupľoval Brossmann.

Kotlebovci nezneužili charitu vo svoj prospech po prvý raz. V marci sa zviditeľnili podujatím, na ktorom odovzdali trom rodinám s hendikepovanými deťmi šeky v hodnote 1 488 eur. Táto číslovka má pritom neonacistický význam. Národná kriminálna agentúra už začala trestné stíhanie vo veci prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.