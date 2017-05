RTVS bude aj naďalej financovaná z koncesionárskych poplatkov

Návrhom chceli zrušiť koncesionárske poplatky a zaviesť financovanie RTVS zo štátneho rozpočtu. Návrh by podľa Viskupiča zaistil jasné, stabilné, predvídateľné a dostatočné financovanie média verejnej služby. Návrh na zmenu financovania RTVS poslanci za OĽaNO-NOVA predložili do NR SR opakovane po neúspešnom pokuse vlani v septembri.

Novelou chceli poslanci zrušiť dva súčasné príjmy RTVS – tzv. koncesionárske poplatky a príspevky cez zmluvu so štátom, ktoré sú určené prioritne na pôvodnú tvorbu. Navrhovali ich nahradiť jedným novým príjmom – každoročným príspevkom zo štátneho rozpočtu. Konkrétne by išlo o sumu podľa zákonom presne určeného percenta z hrubého domáceho produktu (HDP). Viskupič špecifikoval, že by išlo o 0,15 percenta z HDP.