Vláda opäť vyšle vojakov do Pobaltia. Dôvodom je obrana východnej hranice

Slovensko chce opäť vyslať vojakov do Pobaltia, tentoraz by naši vojaci mali byť súčasťou posilnenej predsunutej prítomnosti (enhanced forward presence – EFP) vojsk NATO na obranu východnej hranice.

Vyplýva to z materiálu rezortu obrany, s ktorým vláda súhlasila. V súčasnosti sú naši vojaci na cvičení v Lotyšsku v rámci tzv. assurance measures, teda aktivity na ubezpečenie spojencov. Minister zahraničných vecí Miroslava Lajčák v stredu pre média zdôraznil, že sme seriózny člen Aliancie a berieme záväzky vážne. „Zmenila sa koncepcia nášho prístupu, to znamená, že v prvej fáze bolo rozhodnuté o posilnenej prítomnosti. Následne bola zmenená na posilnenú trvalú prítomnosť,“ vysvetlil.

Ako uviedol riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Jaroslav Naď, takéto riešenie je výsledkom zodpovedného prístupu a pokladá ho za dobré. Zdôraznil, že treba oceniť postoj slovenského rezortu zahraničia, ktorý to politicky presadil.

Na summite NATO vo Varšave v júli 2016 spojenci prijali balík opatrení na posilnenie kolektívnej obrany, predovšetkým na vonkajšej hranici NATO, na jej východnom krídle. Najzásadnejším rozhodnutím v oblasti posilnenia kolektívnej obrany bolo schválenie posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Poľsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku rozmiestnením jednej mnohopráporovej skupiny v každom z uvedených členských štátov. Každú z týchto práporových skupín vedie jedna tzv. rámcová krajina.

Niektoré štáty ohlásili príspevky už vo Varšave

Viaceré členské štáty už na summite vo Varšave ohlásili svoje konkrétne príspevky do jednotlivých práporových skupín, pričom ohlásenie príspevku sa očakáva od všetkých členských krajín NATO, píše sa v schválenom materiáli. Ako sa v ňom ďalej uvádza, navrhujeme deklarovať príspevok Slovenskej republiky do EFP na území štátov Pobaltia.

Prioritne by malo ísť o Lotyšsko a máme záujem pôsobiť v sektore, za ktorý zodpovedá Kanada. „Slovensko chce takto demonštrovať súdržnosť NATO a odhodlanosť podieľať sa na eliminácii prípadných hrozieb,“ zdôrazňuje sa vo vládou schválenom materiáli.

Ak náš príspevok schvália partneri v Aliancii a následne Národná rada SR, ešte tento rok by sme vyslali dvoch styčných dôstojníkov veliteľstva bojovej skupiny. Od júna 2018 by sme potom vyslali mechanizovanú rotu v počte do 118 príslušníkov Ozbrojených síl SR, čatu opráv a prevádzky v počte do 16 vojakov, piatich zdravotníkov a ďalších do 11 vojakov by malo pomáhať pri velení, riadení a zabezpečení tohto nášho príspevku.

Malo by ísť o dve šesťmesačné rotácie. Celkový odhad nákladov na uvedený príspevok je 7 720 000 eur bez zahrnutia dodatočných mzdových nákladov. Uvedený odhad nákladov môže byť navýšený v závislosti od nutnosti národného výcviku.