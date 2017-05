V kauze vraždy Miroslava Sýkoru vypovedal kľúčový svedok

Duran sa v tom čase zdržiaval v Nitre, keďže tam mal vplyv jeho kamarát, obžalovaný Ľuboš T.

Duran bol vtedy v spore s Miroslavom Sýkorom, a tak sa cítil v Nitre bezpečnejšie. Zároveň sa zotavoval po amputácii pravého predkolenia, ktoré mu vážne poranili pri streľbe. Zo streľby Duran podozrieval Sýkoru, s ktorým sa do konfliktu dostal pre peniaze, ktoré si delili v roku 1996 po lúpeži v nitrianskej VÚB banke.

Príslušníci podsvetia vtedy zhabali lupičom viac ako polovicu z ukradnutej sumy 173 miliónov korún, pričom podľa Durana si väčšinu peňazí prisvojil nakoniec Sýkora, s čím on nesúhlasil.

Žiadal vydanie Durana

Svedok tiež uviedol, že začiatkom roka 1997 sa spolu s Ľubošom F. zúčastnili na stretnutí v reštaurácii v obci Zeleneč v Trnavskom okrese. Na stretnutie prišiel Sýkora v spoločnosti Róberta Lališa a Petra Čongrádyho. Od Ľuboša F. údajne žiadal, aby mu „vydal Durana“.

„Ľuboš F. si uvedomil, že aj keby to urobil, bol by ďalší na rade,“ vyhlásil Róbert T. Ľuboš T. podľa neho začal následne presadzovať, že je nutné sa Sýkoru zbaviť, s čím nadšene súhlasil aj Duran, ktorý sa chcel pomstiť za svoje zmrzačenie.

V rámci plánovania skutku podľa Róberta T. obžalovaný Richard B., prezývaný Kofola, zabezpečil zbrane a telefóny. Milan M., ktorý takisto pôsobil ako ochrankár Durana, zbrane skontroloval a pripravil.

1,5 milióna za zabitie

Marek L. spolu so svojím v súčastnosti už zosnulým bratom a policajtom Radoslavom L. zohnali autá, evidenčné značky a doklady. Pri samotnom skutku pred bratislavským hotelom Holiday Inn podľa neho na Sýkoru a jeho ochrankára strieľali so samopalov Kofola a Milan M. On to však nevidel a dozvedel sa to až z rozhovorov v aute, keď odchádzali z Bratislavy. Pri samotnom skutku podľa svedka nebol prítomný Ľuboš F., výsledok mu oznámili telefonicky.

Ľuboš F. podľa svedka Róberta T. vyplatil vykonávateľom spolu 1,5 milióna vtedajších korún, pričom on sám dostal 300-tisíc. Povedal tiež, že páchatelia sa neobávali prezradenia, pretože na smrti Sýkoru mala vtedy záujem aj „trojpísmenková bezpečnostná služba“.

Následne svedok podľa vlastných slov sprevádzal Durana na dve návštevy Mikuláša Černáka, kde mu vysvetľovali dôvod svojho konania, keďže ten bol podľa svedka „so Sýkorom dosť zadobre“. V marci roku 1997 bol potom Róbert T. vzatý do väzby za inú trestnú činnosť a s obžalovanými sa už nestretával.

Stíhaní na slobode, vinu odmietajú

Pred súdom stoja v kauze vraždy Miroslava Sýkoru štyria obžalovaní. Ľuboš F., označovaný za šéfa podsvetia v Nitre, bol podľa obžaloby organizátorom vraždy, Marek. L., Richard B. a Milan M. sa na skutku podieľali ako spolupáchatelia. Všetci štyria obžalovaní, ktorí sú stíhaní na slobode, svoju vinu odmietajú. Ľuboša F. v decembri 2015 Špecializovaný trestný súd v Pezinku neprávoplatne odsúdil na 15 rokov väzenia v kauze piešťanskej zločineckej skupiny „piťovci II“.

Podľa prokuratúry tvorili štyria obžalovaní skupinu, do ktorej patrili dnes už nebohí Peter K., prezývaný Duran, a Radoslav L., policajt a brat Mareka L. Na vražde Sýkoru mal údajne záujem predovšetkým Duran, pričom išlo o spor o vplyv v podsvetí, zisky z nezákonnej činnosti, ako aj o pomstu za zmrzačenie. Duran nakoniec zahynul krátko po Sýkorovi pri výbuchu auta, Radoslava L. zastrelili.

Miroslav Sýkora je považovaný za zakladateľa zločineckej skupiny sýkorovcov. Zastrelili ho vo februári 1997 na parkovisku pred bratislavským hotelom Holiday Inn. Na následky zranení zomrel v nemocnici aj jeho vodič Peter R.