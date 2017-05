Podľa rozhodnutia šéfa NR SR Danka poslanec Matovič o februárový plat nepríde

Vyplýva to z rozhodnutia, ktoré dnes vydal predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), ktorým zmenil svoje pôvodné rozhodnutie z ôsmeho marca. Dnešné rozhodnutie je zverejnené na stránke národnej rady. „Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Igor Matovič (OĽaNO) podal 13. marca námietku proti rozhodnutiu o neospravedlnení svojej neúčasti na rokovacom dni 12. schôdze NR SR dňa 1. februára,“ konštatuje šéf parlamentu v dnešnom rozhodnutí s tým, že „na základe uznesenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Igor Matovič vzal späť svoje ospravedlnenie na rokovací deň 1. februára 2017 na čas od 11:40 do 19:00 hodiny“. Matovič má preto podľa nového rozhodnutia neospravedlnený iba jeden februárový deň, a tak mu strata mesačného platu nehrozí.

Predseda OĽaNO Igor Matovič v marci povedal, že Danko mu neuznal ospravedlnenie z rokovania parlamentu a za dve neospravedlnené neúčasti mu zobral polovicu platu. Matovič v parlamente chýbal dvakrát. Najskôr 1. februára, v budove NR SR však bol a mal tlačovú besedu. Danko dôvod jeho neprítomnosti na rokovaní nepovažuje preto za závažný a jeho ospravedlnenie za riadne. Druhú neospravedlnenú účasť má Matovič za 14. február, keď si do rokovacej sály doniesol vizuálne pomôcky, pričom to zakazuje Rokovací poriadok. Keďže bol vykázaný preto zo sály, ráta sa mu neospravedlnená neúčasť. Matovič tak mal prísť o polovicu platu a paušálnych náhrad.

Matovič v marci zdôvodnil, že 1. februára začali ľuďom na východe Slovenska chodiť zvýšené faktúry za elektrické energie. „Keďže ich bolo množstvo, považoval som za správne, aby som upozornil kompetentných na problém, preto som sa presne podľa Rokovacieho poriadku riadne ospravedlnil na schôdzi. Urobil som to písomne do rúk predsedu NR SR tak, ako to káže zákon,“ uviedol Matovič. Zároveň upozornil, že o 10:20 mal tlačovú besedu. „Vedel som, že o deviatej mám vystúpiť, ale predpokladal som, že bod zaradia na koniec rokovania, ako sa to robieva. S hrôzou som sa dozvedel, že Danko nepovažuje moje dôvody za závažné a že moju účasť na rokovaní neospravedlní,“ uviedol. Zároveň však zdôraznil, že v ten deň hlasoval o 27 zákonoch, bol teda riadne prítomný v sále a bol zapísaný v dochádzke poslancov. „Ak poslanec je zapísaný, hlasuje alebo vystupuje, považuje sa za prítomného. Žiadal som Danka, aby prehodnotil svoje rozhodnutie. Danko, napriek tomu, že som chýbal na 20 minútach schôdze, rozhodol sa mi siahnuť na polovičku platu,“ povedal vtedy Matovič.

Líder OĽaNO tiež upozornil, že od 1. januára platí nový Rokovací poriadok. V ňom už nie je odsek, podľa ktorého sa posudzuje dochádzka podľa poldní.