Dubnická zbrojovka oslavuje. Ja hrdá na svojich ľudí

Spoločnosť vlastní 100 percent akcií v ZŤS Špeciál a v Konštrukte-Defence a 50 percent akcií v ZVS Holding. ZŤS Špecial a ZVS Holding, alebo aj zbrojovka, ako ju familiárne volajú miestni, oslavujú 80. výročie svojho vzniku. Fabriky prežila druhú svetovú vojnu, počas nej bombardovanie, rozmach v čase socializmu aj utlmenie výroby v rokoch 1990 až 1996. V týchto dňoch oslavujú nielen okrúhle jubileum, ale aj nové zákazky.

„DMD group vykonáva akcionárske práva v spomínaných spoločnostiach, rovnako aj kontrolingovú činnosť a má na starosti aj zahraničné obchodné vzťahy. Určuje tiež spoločnú obchodnú, výrobnú a komoditnú stratégiu pre tieto spoločnosti,“ vysvetlil predseda predstavenstva DMD Vladimír Ďuriš. Spoločnosti sú nezávislé a vo svojich organizačných štruktúrach majú vlastné výrobné a obchodné činnosti.

Nútený útlm fabriku nepoložil

Za desaťročia existencie má podnik veľmi dlhú a zaujímavú históriu. „V roku 1927 bolo rozhodnuté o tom, že sa výroba zo Škody Plzeň presťahuje do Dubnice nad Váhom. Desať rokov trvalo budovanie kapacít a pobočky Škodových závodov s tým, že tieto závody boli tvorené ako jeden celok. V roku 1937 bol celý komplex jednou spoločnosťou, na dve spoločnosti sa rozdelil po 2. svetovej vojne. Až v osemdesiatych rokoch minulého storočia sa udomácnili názvy ako ZVS a ZŤS,“ dodal Ďuriš. Pred vojnou bola hlavnou výroba systémov pre armádu, počas vojny spoločnosti ovládali Nemci. V 50. rokoch sa začali riešiť aj presuny civilnej výroby do ZŤS. Zbrojovka prešla kadečím, počas vojny ju aj bombardovali. Vďaka tomu, že sa výrobné priestory ukrývali pod zemou, fabrika prežila. Obrovskú výrobnú halu, ukrytú v hore, postavili ešte v predvojnových rokoch.

„Zlomové obdobie boli roky 1990 až 1996, keď nastal silný útlm výroby. Oživenie prišlo okolo roku 2000, keď sa začali vývojové práce na nových zbraňových systémoch a zavedenie 155-milimetrových húfnic, nových mínometov a munície do armády Slovenskej republiky. V tom čase sa podarilo predať tieto systémy aj do zahraničia. Ďalšie zlomové obdobie sa začína teraz, keď pociťujeme zvýšený záujem zahraničných partnerov o výrobky podnikov združených pod DMD,“ zhodnotil Ďuriš.

Receptom na úspech firmy sú podľa neho v prvom rade zamestnanci. „Sú to ľudia, ktorí roky pracovali v našich spoločnostiach, boli trpezliví a verili, že to, na čom pracovali, má význam,“ myslí si predseda predstavenstva. Keď vraví, že úspech firmy je v ľuďoch, myslí tým zamestnancov, ktorí vo firme prežili celý život a zostali jej verní aj v ťažkých rokoch, ktorými firma prešla.

Keď človeku vonia železo

Jedným z verných zamestnancov je Peter Pikna, predseda odborov ZŤS Špeciál a vedúci expedície. „Nastúpil som do podniku v roku 1969 po skončení základnej školy, mal som vtedy 15 rokov a odvtedy som tu. Prešiel som od malého stroja po veľké, od robotníckych profesií až po úsekového dôverníka, potom predsedu odborov,“ hovorí Pikna.

„Robota ma jednoducho bavila, dá sa povedať, že mi železo voňalo. Pre takéto veci sa asi človek musí narodiť. Bol som vždy hrdý, že tu robím, nedal som dopustiť na špeciálku. Mal som ponuky ísť pracovať aj inde, ale nie. Mne to tu prirástlo k srdcu,“ hovorí. Teraz s radosťou pozoruje, ako sa firma opäť rozbieha a získava nové zákazky. „Stroje sa vynovili a aj ľudia sa pomaly začínajú vracať, to ma veľmi teší,“ vraví Pikna.

Len pred mesiacom zbrojovka rozbehla výrobu nových tridsaťmilime­trových kanónov. Osemnásť z nich putuje do slovenskej armády. „Máme rámcovú zmluvu na 400 kanónov plus 50 máme vyrobiť do februára budúceho roku, takže sa máme čo obracať,“ povedal generálny riaditeľ ZŤS Špeciál Miroslav Sim. Podľa neho sú ďalším nosným programom generálne opravy zbraňových systémov DANA 152-milimetrový kaliber, plus ďalšie kontrakty a civilná výroba. Sim vraví, že závisí od priorít štátu, či si chce takýto podnik držať a od toho závisí aj jeho budúcnosť. „Myslím, že pre našu armádu má takýto podnik určite význam. A tiež si myslím, že najťažšie časy máme už za sebou. Ľudia chcú pracovať, sú stále hrdí na to, že my sme z Dubnice, my sme vyrábali to delo, ja si myslím, že aj preto podnik prežil,“ uzavrel Sim.