Seniorom na preddôchodku by sa mohli vyplácať úspory z II. aj III. piliera

Slovenská vláda sa inšpirovala českou a chystá zavedenie takzvaného preddôchodku. Kým však v Česku „preddôchodca“ dostáva pravidelnú mesačnú rentu z úspor, ktoré si predtým nazhromaždil v treťom penzijnom pilieri, u nás sú úvahy, že by jej časť mohli tvoriť aj úspory z piliera druhého.

„Návrh konštrukcie preddôchodku v Slovenskej republike bude síce inšpirovaný českou dávkou, ale musí nevyhnutne zohľadniť aj situáciu a reálne možnosti účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia, teda tretieho piliera,“ naznačil Michal Stuška, hovorca ministerstva práce, ktoré už pravidlá nového inštitútu pripravuje.

Rezort, ako doplnil Stuška, v týchto dňoch dokončuje analýzu, v ktorej predkladá niekoľko alternatív a v závere aj navrhovaný optimálny variant parametrov preddôchodku. Spresniť ich však zatiaľ nechcel. Prezradil len, že z analýzy jednoznačne vyplynulo, že v priebehu najbližších desiatich rokov budú nasporené sumy účastníkov tretieho piliera vo veku 50+ stále dosť nízke na zabezpečenie dávky v takej sume, aká by im postačovala ako jediný zdroj príjmu v dlhšom období. Práve v tejto súvislosti potom naznačil, že ľuďom v preddôchodkovom veku by sa mohli vyplácať úspory zároveň aj z druhého piliera.

Novela ešte tento rok

Preddôchodok ako novinku plánuje ministerstvo legislatívne zakotviť do novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorú chce predstaviť ešte tento rok. V ďalších rokoch až do konca volebného obdobia mieni potom pokračovať v takých úpravách tretieho piliera, ktoré by prispeli k jeho zatraktívneniu. „Zmeny by mali prispieť k zvýšeniu počtu sporiteľov v ňom, ale aj k celkovému objemu príspevkov zamestnancov aj zamestnávateľov či vytvoreniu konkurenčného prostredia v oblasti dobrovoľného zabezpečenia na dôchodok, napríklad formou daňových a odvodových úľav a podobne,“ uviedol Stuška.

O zámere kabinetu zaviesť preddôchodok hovoril premiér Robert Fico (Smer) aj na prvomájovom zhromaždení v Žiline. „V praxi to bude znamenať, že títo ľudia neprídu o časť dôchodku, ako dnešní predčasní dôchodcovia,“ avizoval Fico. K atraktivite tretieho piliera by však podľa neho mali prispieť nielen benefity, ktoré sporiteľom poskytuje štát, ale aj príspevky od ich zamestnávateľov.

Proti nie sú odbory ani zamestnávatelia

Odborári považujú preddôchodok za vhodné riešenie pre ťažko fyzicky pracujúcich ľudí. "Máme veľa profesií, ktoré pri zvyšovaní veku odchodu do dôchodku nie sú schopné a nevládzu robiť, ale oni jednoducho sú na tú prácu naučení a iné ani robiť nevedia. Sú to napríklad taviči pri vysokých peciach. Neviem si pri takomto tempe odchodu do dôchodku predstaviť, že by ten tavič nosil ťažké oblečenie na sebe ešte ako 63-ročný. Práve preto sme iniciovali možnosť odísť predčasne do dôchodku, bez toho, že by bol krátený,“ vyhlásil na žilinskom mítingu šéf Konfederácie odborových zväzov Jozef Kollár.

Proti zavedeniu nového inštitútu nie sú ani zamestnávatelia. Motiváciu zapojiť sa do tretieho piliera treba však podľa nich zvýšiť najmä daňovými úľavami pre sporiteľov, ktoré by mali byť rozsiahlejšie. V súčasnosti si totiž môžu účastníci dobrovoľného piliera znížiť základ dane o zaplatené príspevky v sume najviac 180 eur ročne. Zmeny by zástupcovia firiem očakávali aj v oblasti zdravotných odvodov, keďže príspevky zamestnávateľa do tretieho piliera v súčasnosti zvyšujú vymeriavací základ na výpočet poistného na zdravotné poistenie. „Zdravotné odvody a tretí pilier by mali byť tabu,“ mieni Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.

Model z Česka, možnosti na Slovensku

V susednom Česku inštitút preddôchodku funguje od roku 2013. Tam musí mať človek, ktorý ho chce využiť, vopred v treťom pilieri nasporenú sumu, ktorá mu, rozpočítaná na celú dobu na ňom strávenú, zabezpečí pravidelný mesačný príjem aspoň vo výške 30 percent priemernej mzdy. Popri čerpaní preddôchodkovej dávky si však kedykoľvek môže aj privyrábať.

Na Slovensku sa momentálne pri možnom odchode do predčasnej penzie musí senior zmieriť s tým, že za každý neodpracovaný mesiac pred dovŕšením penzijného veku stráca pol percenta z dávky vyplácanej z prvého piliera. Ako preddôchodcovi, po prípadnom čistom prebratí parametrov českého princípu, by sa mu však penzia rátala rovnako, ako keby splnil vekovú podmienku. Mierne nižšia by bola len v súvislosti s tým, že by na preddôchodku už nepracoval, a teda zrejme ani neodvádzal poistné, čo ovplyvní výpočet jeho dôchodku.

Prepočítané na slovenské podmienky, pri priemernej mzde 945 eur (výhľad na tento rok), by preddôchodca z úspor v treťom pilieri mal čerpať aspoň 283,5 eura mesačne. Ak by teda chcel na preddôchodku stráviť napríklad päť rokov, musel by mať v treťom pilieri uložených minimálne 5 × 12 × 283,5, teda 17 010 eur. Na dvojročný preddôchodok by potreboval 2 × 12 × 283,5, čiže 6 804 eur. Slovenský model však môže mať aj úplne iné parametre.

„Zavedením preddôchodku určite nič nepokazíte. Treba si však uvedomiť, že je to produkt určený len pre istý segment sporiteľov s vyššími príjmami. Nízkopríjmové profesie si naň ťažko zarobia dosť peňazí,“ zhodnotil Vladimír Pikora, český odborník na tretí pilier z NextFinance.

Pripomenul však, že od zavedenia inštitútu si nemožno sľubovať žiadnu zásadnú zmenu v prospech udržania dôchodkového systému. A tiež, že sám senior si na preddôchodku v podstate míňa iba peniaze z vlastných úspor na neskoršiu starobu.

Vlani sa tretieho piliera na Slovensku zúčastňovalo len asi 725-tisíc osôb, teda približne tretina všetkých pracujúcich, kým v Česku až päť miliónov, čiže viac ako tri štvrtiny. Tam však štát sporenie priamo aj nepriamo podporuje sumou vyše 300 miliónov eur ročne, kým na Slovensku je to len 10 miliónov. Okrem daňovej úľavy vo výške zhruba 130 eur môžu českí účastníci získať od štátu aj priamy príspevok približne 100 eur za každý rok sporenia a systém tiež daňovo zvýhodňuje zamestnávateľov.

Naopak, drvivú väčšinu slovenských sporiteľov tvoria iba tí, ktorým na doplnkové dôchodkové sporenie prispieva zamestnávateľ. Či už dobrovoľne, alebo, najmä pracovníkom rizikových profesií, zo zákona povinne. Daňové a odvodové výhody by však do systému mohli priviesť aj viac ľudí, ktorým zamestnávateľ takýto benefit neponúka. Takisto by vstupu do tretieho piliera prospela jeho výraznejšia popularizácia.