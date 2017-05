Pracovné inzeráty by podľa Beblavého mali obsahovať aj minimálnu ponúkanú mzdu

Uviedol to v parlamentnej rozprave k návrhu novely Zákonníka práce, ktorým sa Beblavý spolu s nezaradeným poslancom Jozefom Mihálom snažia zaviesť povinné zverejňovanie minimálneho ponúkaného platu v inzerátoch. „Inzeráty by museli hovoriť, koľko najmenej musí zamestnávateľ svojmu zamestnancovi zaplatiť,“ povedal. Pri prvom porušení tejto povinnosti by bol podľa Beblavého na to zamestnávateľ len upozornený a pri ďalšom porušení by už dostal pokutu.

„Povinné zverejňovanie ponúkaného platu je nástrojom, ako pomôcť ľuďom vyrovnať mocenskú nerovnováhu,“ povedal Beblavý. Podľa neho by takýto krok prispel k tomu, aby bol zamestnanec voči zamestnávateľovi v lepšom postavení, ako je v súčasnosti. Odmietol, že ide o zvýšenie byrokracie pre zamestnávateľov. Nesúhlasí tiež s tým, že by zamestnávatelia v inzerátoch ponúkali len minimálnu mzdu. „Mohla by to byť pravda, keby sme mali 20-percentnú nezamestnanosť,“ povedal. Upozornil na to, že na Slovensku je v súčasnosti nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Schválenie navrhovanej novely pracovného kódexu by podľa Beblavého malo veľmi silný účinok na pracovný trh. „Pravdepodobne by to prispelo k vyšším platom,“ povedal.

Benefitom pre existujúcich zamestnancov by podľa Beblavého bolo to, že by sa dozvedeli, či si môžu od zamestnávateľa pýtať vyšší plat. „Pomôže to tak všetkým zamestnancom,“ tvrdí nezaradený poslanec k povinnému zverejňovaniu minimálnych platov v pracovných inzerátoch. Navrhované opatrenie je podľa neho veľmi podporované občanmi. Ako dodal, nejde o krok voči podnikateľom.

Krátko po 12:00 predsedajúci schôdze Andrej Danko vyhlásil obedňajšiu prestávku. Poslanci budú v rokovaní pokračovať o 14:00 pravidelnou štvrtkovou Hodinou otázok.