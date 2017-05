Legendárna stíhačka Luftwaffe pristála v múzeu

Trvalo desiatky rokov, kým sa z pomyselného hrobu dostala z Nemecka do Múzea letectva v Košiciach. Zaradila sa v ňom k najvzácnejším exponátom a od včera ju môže obdivovať aj verejnosť.

Tento typ lietadla bol podľa slov riaditeľa Leteckého múzea v Košiciach Miroslava Hájeka svojou konštrukciou a letovými vlastnosťami symbolom prelomu letectva a leteckej techniky, ktoré sa udiali v druhej polovici 30. rokov minulého storočia. Unikátnosť stroja, ktorý podčiarkuje skutočnosť, že má dôkladne zdokumentovaný životopis.

„Lietadlo bolo zostrelené 1. januára 1945 pri operácii Bodenplatte v blízkosti nemeckej obce Felsberg neďaleko hraníc s Francúzskom. Pilot Herbert Maxis útočil na americkú kolónu vozidiel a zasiahla ho strela z protilietadlového dela. Lietadlo potom núdzovo pristálo,“ spomína jeho príbeh Hájek. Vrak potom ležal na mieste niekoľko mesiacov a bol vyrabovaný. Jeho zvyšky zasypal istý sedliak v jame.

V roku 1988 lietadlo vstalo z mŕtvych. Vykopal ho Raymond Wagner, ktorý býval v blízkosti a následne renovoval. Legendárna stíhačka sa potom dostala do nadácie Messerschmitt Stiftung (EADS), od ktorej ju časom získal zberateľ Jürgen Dilger. Rozhodol sa ju formou výmeny dať múzeu v Košiciach. „Získali sme ju v roku 2012 zámenou za letecký motor DB-605,“ povedal Hájek. Lietadlo stále nebolo v stave ako originál, a preto podstúpilo rekonštrukciu. Začala sa v roku 2014 a ukončili ju pred dvoma mesiacmi. „Celkové náklady na opravu a výrobu replík niektorých komponentov stáli 85-tisíc eur, z toho v troch etapách sme z ministerstva kultúry získali dotáciu 79-tisíc eur,“ povedal ďalej riaditeľ múzea.

Lietadiel tohto typu je v Európe už len zopár, niekoľko kusov ich je v Izraeli, tri majú aj v Nemecku. Lietadlo je dlhé 9 metrov a má rozpätie krídiel 9,9 metra. Malo výkon motora 1¤085 kW a dosahovalo maximálnu rýchlosť 628 km/hod. V Múzeu letectva v Košiciach zaujalo miesto v hangári, ktorý predstavuje históriu letectva až po rok 1945. Eugen Labanič, generálny riaditeľ Slovenského technického múzea v Košiciach, pod ktoré Múzeum letectva patrí, označil nový prírastok v kolekcii lietadiel za Monu Lízu medzi lietadlami.

Múzeum letectva má vo svojich zbierkach takmer päťdesiat lietadiel. Okrem Messerschmittu patria k raritným napríklad stíhačka Fantan Q-5, ktorú získali darom z Čínskej ľudovej republiky, či veľké dopravné lietadlo Iljušin IL-18, ktoré prišlo z Maďarska. V zbierkovom fonde možno vidieť aj vrtuľník Aérospatiale SA-313, ktorý daroval belgický kráľ Albert II., alebo helikoptéru Bell UH-1, ktorú v roku 2005 daroval múzeu americký prezident George W. Bush. Medzi exponátmi je aj medzikontinentálna balistická strela RT-23 Molodec dlhá až 23,4 metra.

Generálny riaditeľ múzea Labanič pripomína, že Múzeum letectva sa bude rozrastať ďalej. Už v auguste tohto roku by malo byť novým prírastkom vládne lietadlo Tu-154, ktoré putuje do leteckého dôchodku. „V budúcnosti by sme v múzeu chceli prezentovať aj históriu kozmonautiky,“ prezradil Labanič.