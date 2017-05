Hrozivá hra tínedžerov: Beh pred vlakom

Fotia sa a chvália sa tým medzi sebou. Naposledy sa na sociálnej sieti objavili šokujúce fotografie mladých ľudí v Trenčíne, na ktorých chlapec uteká cez koľajnice pred vlakom a ďalší lezú po konštrukcii mosta.

Nebezpečné hry tínedžerov potvrdila železničná spoločnosť aj polícia. „Železnice v poslednom období evidujú nárast prípadov nedovoleného pohybu hlavne detí a mladých ľudí na tratiach či mostoch, ale aj prípady takzvaného adrenalínového prebiehania cez trať či ukladania rozličných predmetov na železničné koľaje,“ uviedla hovorkyňa Železničnej spoločnosti Slovensko (ŽSR) Martina Pavlíková.

O hazardéroch so životmi na trati vie aj polícia, tá rieši aj posledný prípad z Trenčína. „Železničná polícia v Trenčíne sa tým zaoberá ako priestupkom. V danom úseku trate budeme vykonávať zvýšený výkon služby,“ povedal hovorca trenčianskej polície Pavol Kudlička. Miesto, ktoré si deti vybrali, sa nachádza priamo v meste neďaleko zbúranej letnej plavárne, priamo pri vstupe na železničný most idúci ponad rieku Váh.

Kudlička varuje aj pred lezením na most, kde sa nachádzajú káble vysokého napätia. „Takéto zábavky sa môžu skončiť aj tragicky. Zásah elektrickým prúdom 25-tisíc voltov sa končí zväčša smrťou alebo ťažkými popáleninami. Treba si uvedomiť, že železnica nie je v žiadnom prípade miestom pre hry. Preto apelujeme na rodičov, aby svojim deťom vysvetlili, čo môžu takéto hry pre ne znamenať,“ zdôraznil Kudlička. V Trenčianskom kraji podľa neho zaznamenali tento rok štyri usmrtenia spôsobené vlakom.

Detská psychologička Ružena Dobiášová z Trenčína sa s podobným hazardérstvom u mladých ľudí stretáva zriedkavejšie. „Je mi to do určitej miery známe, už som o tom počula. Stáva sa to u takých detí, ktoré rady prekračujú hranice, kde je často menší rešpekt voči autoritám, a hľadajú adrenalín a nejaké vzrušenie, mimoriadny zážitok. Môže ísť o deti, ktoré majú problémy v rodine, nedostatok iných záujmov alebo nerešpektujú autority,“ konštatovala psychologička. Podľa nej deti idú za mimoriadnymi zážitkami a nebezpečenstvom, pretože sa nemajú rady a chcú si ublížiť. „Ale toto je iba určité percento tej skupiny detí, čo to robia,“ podčiarkla psychologička.

Tínedžeri sa pri nebezpečných "hrách" na železničnej trati v Trenčíne aj odfotili a zábery zverejnili na sociálnej sieti. Autor: FACEBOOK

Pavlíková pripomenula aj ďalší druh zábavy, ktorý má rastúci trend, a to kladenie vecí pred vlak. „Zaznamenali sme prípady kameňov či spílený strom položený krížom cez koľajnicové pásy, alebo železnú zábranu. V minulosti osobný vlak narazil do lopaty, snehuliaka, chladničky, toalety, nákupných vozíkov, cestnej dopravnej značky či hasiaceho prístroja,“ vyrátala. Najnebezpečnejšia situácia bola, keď osobný vlak narazil do tehál naukladaných do výšky približne jedného metra. „Pri každej zrážke s cudzím predmetom v koľajisku takmer vždy dochádza k meškaniu vlakov a niekedy až k prerušeniu železničnej prevádzky,“ dodala Pavlíková.

Najčastejším dôvodom kladenia predmetov na trať je, že človek chce vedieť, čo s nimi urobí niekoľkotonový kolos. Ľudia začínajú s malými vecami, ako sú mince, ktoré vlak odstrelí z koľaje. Neskôr prichádzajú s väčšími a tam už dochádza aj k poškodeniu vlaku.

Podľa hovorkyne železničnej spoločnosti zbraňou proti zvedavcom, ale aj mladým ľuďom, ktorí hľadajú adrenalín, sú častejšie kontroly. S tými už železničiari začali. „Tak ako aj po minulé roky, keď ide leto a letná sezóna, železnice sprísnili kontroly. Prebiehanie cez koľaje aj kladenie predmetov môže byť považované za vážne ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy,“ dodala hovorkyňa s tým, že ak takého človeka chytia, okamžite ho odovzdajú do rúk štátnej polície.