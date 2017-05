Muž s odhalenou hruďou vyjde na známke i na pamätnej minci

Najslávnejšia slovenská fotografia, ktorá obletela svet, opäť vyrazí na cestu. Tentoraz ako poštová známka. Slovenská pošta ju vydá na budúci rok pri príležitosti 50. výročia invázie do Československa.

Známka na motívy známej fotografie Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom od Ladislava Bielika vyjde v náklade 80-tisíc kusov. Národná banka Slovenska zároveň v rovnakom čase vydá pamätnú mincu s týmto záberom.

Ako Pravdu informovala hovorkyňa pošty Martina Macková, autorov spomenutej známky nevybrali v súťaži, ale rozhodli sa osloviť známych tvorcov. Výtvarný návrh realizujú akademickí maliari Rudolf Cigánik a Vladislav Rostok. Prvý z nich bude mať na starosti aj samotné rytecké práce. „Výtvarný návrh známky je aktuálne v štádiu prípravy. Dátum vydania emisie je naplánovaný na 21. mája 2018,“ spresnila Macková.

Poštovú známku vyrobia technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom, pričom pôjde o takzvané hárčekové vyhotovenie. To znamená, že na hárčeku bude celá Bielikova fotografia a známka bude zobrazovať len jej centrálny, ikonický motív – muža s odhalenou hruďou a časť sovietskeho tanku.

„Chceme tam dostať tento ústredný motív, ale zatiaľ je to stále len vo schvaľovacom procese. Rieši sa koncepcia, či tá známka bude na výšku, alebo na šírku,“ povedal pre Pravdu Cigánik. On sám už jeden návrh pripravil, akúsi ideovú skicu, kde sa sústredil práve na zmienený detail muža pred tankom. Taký výrez fotografie podľa neho vyšiel v tlači aj v roku 1968. Komisia známkovej tvorby však jeho návrh zamietla.

Na konečnej verzii sa preto ešte pracuje. „Komisia k tomu zasadne 26. mája,“ uviedol Cigánik, ktorý je v tejto oblasti uznávaným umelcom. Medzi jeho posledné diela patria napríklad návrhy a rytiny poštovej známky k 200. výročiu narodenia Jozefa M. Hurbana i Ľudovíta Štúra. Jeho kolega Rostok sa na príprave podieľa ako dizajnér.

Ak komisia konečnú podobu schváli, začnú sa prípravné práce na známke, ktoré by podľa Cigánika mali trvať asi dva mesiace. Až potom sa pustí do samotnej rytiny, čo mu zaberie ďalšie tri mesiace. A čo hovorí na slávnu Bielikovu fotografiu, ktorá sa dostala aj do výberu najlepších snímok minulého storočia?

„Vyjadruje odpor ľudu proti okupácii. Nejde o politiku, ale o jednotlivca, ktorý sa odvážne postavil proti tanku. Má to silný vnútorný náboj,“ zhodnotil Cigánik. Na zábere ho zaujalo i to, že košeľa, ktorú má muž na sebe, pripomína pásikavý väzenský mundúr, v čom možno tiež vidieť istú symboliku. Okrem pošty využije fotografiu i Národná banka Slovenska. Na budúci rok plánuje vydať striebornú zberateľskú mincu s názvom Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968. „Na tento námet bude vypísaná verejná anonymná súťaž,“ vysvetlila hovorkyňa banky Martina Solčányiová.

Rodina zosnulého fotografa Ladislava Bielika rozhodnutie pošty a NBS oceňuje. Ako vysvetlila riaditeľka neziskovej organizácie Camera Obskura Miriam Špániková, dedičia autorských práv poskytli v tomto prípade licenciu na jednorazové použitie motívu fotografie bezplatne.

„Známky Slovenskej pošty a mince NBS patria k absolútnej svetovej špičke rovnako ako diela fotografa Ladislava Bielika. Veríme, že tak vznikne poštová známka a zberateľská minca, ktoré budú ešte dlho budúcim generáciám pripomínať odvahu našich občanov a ich odpor proti zákernej okupácii z roku 1968,“ zdôraznila Špániková.

Mužom pred tankom, ktorého Bielik odfotil 21. augusta 1968 na Šafárikovom námestí v Bratislave, je Emil Gallo. Vtedy 44-ročný vdovec a otec štyroch detí pracoval ako inštalatér. O tri roky neskôr spáchal samovraždu. Fotografiu s jeho tvárou uverejnili viaceré médiá v zahraničí, pričom porušovali autorské práva a časom doplietli aj miesto udalosti – namiesto Bratislavy sa uvádzala i Praha či Budapešť v roku 1956. Spor o autorské práva vyhrali Bielikovci až pred piatimi rokmi.