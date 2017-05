Sťažnosť Ladislava Bašternáka proti obvineniu už má v rukách prokuratúra

Podľa polície Ladislav Bašternák si ako konateľ spoločnosti BL-202 v apríli 2012 neodôvodnene uplatnil nárok na odpočítanie DPH vo výške 1 974 954 eur. Firma Ladislava Bašternáka chcela vrátiť DPH za kúpu siedmich bytov v hodnote viac ako 11,84 milióna eura v komplexe FIVE STAR Residence, pričom za byty zaplatila len 1,45 milióna eur. Tým spoločnosť chcela podľa vyšetrovateľa NAKA získať daňovú výhodu a neoprávnene si uplatniť nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH.

Polícia zdokladovala, že byty pôvodne kúpila spoločnosť Rent and Wash s.r.o. 8. marca 2012 za jedno euro, pričom v kúpnej zmluve je uvedené, že išlo o holobyty. V kúpnej cene bola zahrnutá aj pôžička pôvodnému majiteľovi Viliamovi G. vo výške 1,2 milióna eur z roku 2011 od kupujúcej spoločnosti. Následne firma Rent and Wash s.r.o. 19. marca 2012 uzavrela kúpnu zmluvu so spoločnosťou BL-202 na sumu takmer 12 miliónov eur. Podľa polície preto neobstojí tvrdenie, že firma Ladislava Bašternáka predávala nadštandardné upravené byty, pretože na ich prerobenie by mala len jedenásť dní.

Podľa vyšetrovateľa NAKA spoločnosť BL-202 predala cez realitnú kanceláriu jeden z bytov 4. mája za 170-tisíc eur. Predávala ho ako holobyt. Ostatných šesť bytov použila firma na splatenie pôžičky za konečnú cenu 1,2 milióna eur Patrikovi Zimanovi na základe dohody o vysporiadaní záväzku. Ziman dva zo šiestich bytov predal v auguste 2012 fyzickej osobe za 395-tisíc eur a zvyšné štyri byty 19. septembra za 200-tisíc eur.

Polícia začala vyšetrovať nadmerný odpočet DPH v apríli 2016, keď vyšetrovateľ Národnej jednotky finančnej polície začal trestné stíhanie. Vyšetrovateľ rozhodol o obvinení na základe vypočutia viacerých svedkov a spisového materiálu z daňového úradu. Pre zabezpečenie účtovných materiálov polícia vykonala viaceré domové prehliadky a prehliadky iných priestorov v sídlach spomínaných spoločností aj v Bašternákovom do­me.