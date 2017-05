Zvyšovanie platov v školstve je podľa Ondeka ohrozené

Ak ministerstvo školstva nepredloží zákon o zvyšovaní platov pedagogickým a odborným zamestnancov od septembra tohto roka do parlamentu do 26. mája, takéto zvyšovanie platov približne 25-tisíc zamestnancov v materských školách, centrách voľného času, základných umeleckých školách či školských kluboch bude ohrozené.

Na tlačovej besede to povedal predseda školských odborov Pavel Ondek. Reagoval tak na vyhlásenie Združenia miest a obcí Slovenska na svojom sneme vo štvrtok 18. mája.

Podpredseda ZMOS-u Štefan Bieľak uviedol, že ZMOS plne rešpektuje záväzok vlády na zvyšovanie platov učiteľov, obce a mestá sú však ochotné prispieť na platy učiteľov v školách v ich pôsobnosti len v rozsahu, ktorý garantovala vláda.

Predseda školských odborov Pavel Ondek upozornil aj na roztrieštené financovanie školstva, keďže materské školy, základné umelecké školy, centrá voľného času či školské kluby detí nie sú financované cez štát, ale cez obce a mestá.

Ak sa však budú platy zvyšovať nad tento rámec, žiada ZMOS dofinancovanie tohto rozdielu od štátu. Vláda pritom vo svojom programovom vyhlásení deklarovala záujem zvyšovať platy učiteľov o šesť percent od septembra 2016 a následne od 1. januára 2018, 2019 a 2020.

Ondek zároveň upozornil, že cez výnos dane ide obciam v tomto roku 1,7 miliardy eur, pričom 40 percent z výnosu dane by malo ísť na financovanie školstva. V tomto prípade to tvorí sumu 705 miliónov eur. Zvyšovanie platov od septembra by pritom v tomto roku znamenalo náklady približne osem miliónov eur. Nerozumie teda, prečo obce a mestá nemajú na takéto zvyšovanie peniaze.

Ondek opäť upozornil aj na roztrieštené financovanie školstva, keďže materské školy, základné umelecké školy, centrá voľného času či školské kluby detí nie sú financované cez štát, ale cez obce a mestá. Pripomenul pritom, že Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku v minulosti zorganizovali petíciu so 78-tisíc podpismi, podľa ktorej by financovanie týchto zariadení malo prejsť pod štát. Doteraz však štát v tomto neurobil žiadne kroky.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) už začiatkom februára deklarovalo, že nesúhlasí so zvyšovaním platov učiteľov v regionálnom školstve od 1. septembra o šesť percent. Na toto zvyšovanie platov totiž mestá a obce nemajú podľa ZMOS-u dosť peňazí. ZMOS však súhlasí so zvyšovaním platov učiteľov v regionálnom školstve od 1. januára 2018 a následne každý rok až do konca volebného obdobia o šesť percent.

Minister školstva Peter Plavčan následne v polke februára uviedol, že predloží na rokovanie vlády v máji návrh zákona o šesťpercentnom zvýšení platov pre pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve od septembra tohto roka. Tento zákon bude platiť pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov a budú ho podľa Plavčana musieť dodržať všetci, vrátane ZMOSu.

Hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová uviedla, že návrh novely zákona o financovaní regionálneho školstva už tento mesiac predložili na rokovanie vlády spoločne s návrhom na skrátené legislatívne konanie. Rokovanie však prerušili a odložili pre potrebu dorokovať niektoré opatrenia v návrhu zákona, ktoré sa týkajú financií.

„O zákone chceme rokovať v skrátenom legislatívnom konaní tak, aby bola novela zákona účinná od 1. septembra tohto roka. V tomto smere teda nie sú obavy Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku opodstatnené,“ uviedla Skokanová.

Ministerstvo tiež pripomína, že pedagogickým a odborným zamestnancom regionálneho školstva, ako aj vysokoškolským pedagógom platy zvyšovali v januári 2016 o štyri percentá a ďalšie zvýšenie bolo o šesť percent od 1. septembra 2016. Rast platov o šesť percent je garantovaný v Programovom vyhlásení vlády SR aj v rokoch 2018, 2019 a 2020.

„Okrem toho chceme zabezpečiť, aby sa platy v regionálnom a vysokom školstve zvýšili aj nad rámec Programového vyhlásenia vlády SR – o šesť percent aj v septembri 2017. Čo sa týka zvyšovania platov zamestnancov v materských školách, centrách voľného času či základných umeleckých školách, ktorých zriaďovanie je v originálnej kompetencii obcí, v tomto smere ešte bude diskusia o zabezpečení finančných prostriedkov na originálne kompetencie obcí ako s odborármi, tak aj so zástupcami ZMOS,“ dodala Skokanová.