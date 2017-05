Hluchí a slepí vodohospodári? Kto ochráni prírodu

Stáva sa, že rampa, ktorá by ich mala zastaviť, býva cez víkend zdvihnutá, hoci by to malo byť naopak. Dva štátne podniky, ktoré tu kontrolujú pohyb vozidiel, nad tým zatvárajú oči. Na jedno z áut, ktoré sa premávali okolo v lese jazier v Čunove, nás upozornila čitateľka Pravdy. Vozidlá odfotila minulý víkend.

Vstupu do chránenej oblasti bráni rampa, na ktorej je zámok. Stojí tam aj zákazová značka. Kľúče od zámku vydáva štátny podnik Vodohospodárska výstavba tým, ktorí na výnimku môžu za rampu vojsť. Redakcia preto firme poslala fotografiu s otázkou, či tam auto stálo legálne.

„Motorové vozidlo s týmto evidenčným číslom neevidujeme v zozname motorových vozidiel, ktorým bolo vydané povolenie na vjazd,“ stručne reagovala vedúca kancelárie generálneho riaditeľa Stela Ištvánfyová. Na otázku, či začnú konať a hľadať majiteľa auta a vyvodia voči nemu zodpovednosť, sa Ištvánfyová vyhovorila, že z fotografie nie je jasné, kde presne auto stojí.

Výnimku môže dať aj štátny Slovenský vodohospodársky podnik. Rovnaké otázky položila naša redakcia aj jemu. „Povolenie vydávame my alebo Vodohospodárska výstavba. Od nás toto auto povolenie nemá,“ povedal jeho hovorca Pavel Machava.

Čunovo leží v Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Podľa Radovana Michalku zo Štátnej ochrany prírody tam zo zákona platí druhý stupeň ochrany, čo pre motorové vozidlá znamená zákaz vjazdu aj státia. Výnimku môžu dostať autá, ktoré slúžia na obhospodarovanie alebo patria majiteľovi, správcovi či nájomcovi pozemku.

„V tomto prípade je to napríklad štátny podnik Lesy SR alebo Bratislavská vodárenská spoločnosť, keďže sa na území nachádza vodárenský zdroj Rusovce – Ostrovné lúčky – Mokraď. Existujú aj výnimky na vjazd pre výkon rybárskeho práva pre napríklad zdravotne ťažko postihnutých občanov,“ vysvetlil Michalka. Doplnil, že porušenie zákona rieši buď okresný úrad, alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorí môžu rozhodnúť aj o pokute.

Keďže z fotografie sa dá odčítať poznávacia značka, pýtali sme sa viacerých inštitúcií, ktoré majú možnosť v lokalite jazdiť, či auto patrí im. Nikto z oslovených o ňom nič nevedel. Odfotené auto podľa hovorcu Jána Pálffyho Bratislavskej vodárenskej spoločnosti nepatrí. Nič o ňom nevie ani štátny podnik Lesy SR. Povolenie na vjazd má aj Slovenský rybársky zväz.

„Sme obhospodarovateľ revíru, musíme zabezpečiť úlohy, ktoré sú s tým spojené. Inak by sme sa tam nedostali, musíme chodiť na kontroly, zarybňovať to tam a podobne,“ vysvetľoval Rastislav Rybár zo Slovenského rybárskeho zväzu.

Priznal však, že databázu áut, ktoré do tejto oblasti môžu vojsť, zväz nevedie, či toto vozidlo patrí rybárom, alebo nie, teda potvrdiť nevedel. Takže smutné Kocúrkovo, v chránenej oblasti sa premávajú autá a kompetentných, ktorí sú platení, aby našu prírodu chránili, to netrápi.

Pýtali sme sa mestskej polície, či túto oblasť pravidelne kontroluje, odpoveď sme nedostali. Hovorca mestských policajtov Peter Pleva iba poznamenal, že v tejto lokalite sa nesmie stanovať, kúpať ani zakladať ohne. Porušenie zákazu sa rieši ako priestupok.

Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy je vzácnym kúskom takmer nedotknutej prírody v blízkosti hlavného mesta. Rozprestiera sa od Bratislavy až po Veľkolélsky ostrov v okrese Komárno. V okolí Dunaja hniezdia rôzne druhy vtákov, medzi nimi napríklad aj unikátny drop fúzatý, divé husi a kačice, bocian biely alebo kormorány. V prírodnej rezervácii Ostrovné lúčky medzi Rusovcami a Čunovom rastú aj vzácne druhy rastlín.