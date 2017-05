Teploty klesnú, no oziabať nás nebude

Tento týždeň sa počasie mimoriadne vydarilo. Teploty vzduchu sa bez problémov šplhali nad letných +25 stupňov a v piatok hrozila dokonca tropická tridsiatka. Najmä cez víkend, ale ani v ďalších dňoch, to už také optimistické nebude. Prichádza mierne ochladenie, ktoré so sebou prinesie oblačnosť, niekde aj búrky.

V posledných rokoch sa stalo takmer pravidlom, že prvé tropické dni dorazili koncom mája. Vlani k nám prvá tridsiatka dorazila 28. mája, keď túto magickú hodnotu namerali v Moravskom Svätom Jáne, Slovenskom Grobe či Gabčíkove. Výnimkou bol rok 2012, keď nás prekvapili tropické dni oveľa skôr.

„Veľmi teplý bol už koniec apríla a prvé tropické dni boli už v prvých májových dňoch napríklad v Hurbanove. Tam 1. mája dosiahla teplota plus 31,9 a na druhý deň dokonca plus 32,6 stupňa Celzia,“ spomína klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavel Faško.

Máj s tropickými teplotami nad 30 stupňov nám v tomto roku zatiaľ nehrozí. „Teplé a slnečné počasie vyvrcholilo v piatok, od soboty sa začne ochladzovať. Ochladzovanie príde od západu a prinesie aj oblačnosť, miestami sa môžu vyskytovať búrky,“ hovorí Faško. Vo východnej časti krajiny pocítia ľudia túto zmenu neskôr, možno až v nedeľu.

„Určite by to však nemali byť búrky takého rozsahu a sily, ako zažili minulý týždeň obyvatelia Prešova či Sabinova, a ani ochladenie nebude také výrazné, aby sme nemohli plánovať aktivity v prírode,“ upokojuje klimatológ.

Ako bude Sobota 20. mája – V priebehu dňa polooblačno až oblačno, miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Denné teploty +23 až +28, na krajnom západe +21 stupňov Celzia.

Teploty v sobotu by sa mohli dostať niekde k úroveň plus 25 stupňov na najteplejších miestach Slovenska, no väčšinou budú len nad hranicou 20 stupňov Celzia. „Túto zmenu prinesie zvlnené frontálne rozhranie, ktoré spôsobilo napríklad vo štvrtok veľmi silné búrky v Nemecku. Našťastie, ako sa bude posúvať k nám, bude strácať na sile,“ podotýka klimatológ.

Ani prechodné ochladenie nebude prekážkou pre začiatok kúpania. Niektoré kúpaliská oficiálne otvárajú letnú sezónu. „Do prevádzky spúšťame plavecký a sedací bazén. O ďalší týždeň aj detský a rekreačný,“ poznamenal Vladimír Červenák z vedenia Thermalparku Novolandia v Rapovciach v okrese Lučenec. Počasie nebude mať na sprevádzkovanie bazénov vplyv, pretože teplota v sedacom dosahuje +36 až +38 stupňov a v plaveckom asi +30 stupňov Celzia. Už dnes je v pláne aj nočné kúpanie.

Začiatkom budúceho týždňa by malo byť menej oblačnosti a v pondelok by mohlo byť opäť aj plus 25 stupňov Celzia. Stabilnejšie počasie však podľa Faška ešte nepríde a v ďalších dňoch pracovného týždňa môže opäť zahrmieť i spŕchnuť. „Teploty, aké tu boli na konci uplynulého týždňa, v tom ďalšom asi nebudú,“ zdôraznil.