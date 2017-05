Fico chce otvoriť dlhovú brzdu pre výstavbu diaľnic

Slovensko je na ceste k vyrovnanému rozpočtu. Ten však nie je politickým cieľom, ale je to politický nástroj, ktorý potrebujeme, aby sme Slovensko udržali v jadre EÚ a eurozóny. To, čo nás totiž čaká v EÚ a eurozóne, nebude pekné. Bude tam veľká bitka o peniaze. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda vlády SR Robert Fico (Smer).