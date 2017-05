Nová Súdna rada môže priniesť nové súdnictvo

Už v septembri by rada mala mať nových členov až 11. Ďalších troch nových členov navrhnú vláda a parlament. Personálne vynovená rada má šancu pomôcť vyriešiť dva najväčšie problémy justície u nás – neprimeranú dĺžku súdnych konaní a nízku dôveryhodnosť justície.

Symbolom boja o moc v súdnictve bol v posledných rokoch Štefan Harabin, od roku 2009 predseda Súdnej rady. V júni 2014 ho vystriedala Jana Bajánková, ktorá musela pristúpiť ku konsolidácii pomerov.

„Člen Súdnej rady by podľa môjho názoru mal mať jasnú predstavu a víziu o fungovaní slovenského súdnictva, mal by mať silné hodnotové ukotvenie, odvahu a silu nepodľahnúť rôznym tlakom,“ myslí si Peter Wilfling z nadácie Via Iuris. Noví členovia môžu podľa neho zásadne zmeniť pomery v rade.

Z osemnástich členov volia sudcovia deviatich, druhú polovicu – po troch – vyberajú prezident, vláda a Národná rada. Z členov volených priamo sudcami ostane na jeseň len Dušan Čimo, ktorému sa končí funkčné obdobie až o dva a pol roka. I on považuje nízku dôveryhodnosť súdov za najväčší problém. „Súdnictvo aj prostredníctvom Súdnej rady môže naznačiť, že si vie upratať pred vlastným prahom,“ upozorňuje.

O pozíciu v rade sa uchádza aj dlhoročný sudca Európskeho súdu pre ľudské práva, právny poradca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov, sudca Najvyššieho súdu Ján Šikuta. „Moje skúsenosti zo zahraničia môžu pomôcť priniesť do práce v justícii, vzťahov medzi sudcami i k širokej verejnosti nové rozmery,“ zdôrazňuje.

Združenie sudcov Slovenska navrhlo Lenku Praženkovú z Najvyššieho súdu, Jána Burika z Krajského súdu Žilina, Marcelu Kosovú z Krajského súdu Bratislava, Martina Michalanského z Krajského súdu Košice, Pavla Pileka z Krajského súdu Nitra a Eriku Zajacovú z Krajského súdu Trenčín.

Združenie Za otvorenú justíciu navrhlo Miroslava Gavalca z Najvyššieho súdu, Kristínu Glezgovú z Okresného súdu Lučenec, Jána Hrubalu zo Špecializovaného trestného súdu a Katarínu Javorčíkovú z Krajského súdu Bratislava.

Sudkyňa Najvyššieho súdu a členka prezídia združenia Za otvorenú justíciu Elena Berthotyová by si želala zvolenie tých kandidátov, ktorých hlas bolo počuť, keď sa za názor v justícii trestalo.

„Nemlčali a dokázali sa sudcov verejne zastať aj za cenu vlastného ohrozenia, nebáli sa verejne kritizovať pomery v justícii a ponúkali riešenie,“ poznamenala.

Súdna rada je najvyšším samosprávnym orgánom súdnictva. Zabezpečuje verejnú kontrolu súdnictva, rozhodovanie o spôsobilosti kandidátov na sudcov, o ich pridelení na súdy a predkladanie návrhov na vymenovanie a odvolanie sudcov prezidentovi.