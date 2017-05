Prieskum: Do parlamentu by prešlo osem politických subjektov

Ak by sa parlamentné voľby konali v máji, zvíťazila by strana Smer-SD so ziskom 28,8 percenta hlasov.

Smer by tak získal 47 mandátov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra Polis od 13. do 19. mája na vzorke 1 366 respondentov. Tí odpovedali na otázku: „Ak by parlamentné voľby boli teraz, najbližší víkend, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“

Stranu Sloboda a Solidarita (SaS) by volilo 16 percent respondentov a získala by 26 mandátov. Stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko by podľa prieskumu volilo 11,1 percenta opýtaných a v parlamente by mala 18 poslancov. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) a Slovenská národná strana (SNS) by získali podporu zhodne 9,3 percenta, čo by pre oba politické subjekty znamenalo po 15 mandátov.

Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Sme rodina – Boris Kollár so ziskom 6,8 percenta, Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH) s podporou 6,2 percenta i Most-Híd so ziskom 5,2 percenta hlasov opýtaných.

Naopak, pred bránami parlamentu by ostali Strana maďarskej komunity (SMK-MKP), ktorú by volilo 4,7 percenta opýtaných, Komunistická strana Slovenska (KSS) s podporou 1,2 percenta a Strana zelených Slovenska (SZS) s jedným percentom.

Voliť by išlo 52 percent ľudí. Nerozhodnutých bolo 28 percent respondentov a voliť by nešlo 20 percent opýtaných.