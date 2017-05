Maturita je v plnom prúde

„Nebojte sa, mala som kávu aj som sa najedla, budem na vás dobrá,“ smeje sa jedna z učiteliek. Na Športovom gymnáziu Ostredková v Bratislave sa začala ústna časť maturitných skúšok.

„Som dosť nervózny, je to predsa niečo, čo nerobíme každý deň, ale beriem to ako tréning na vysokú školu, kde to bude bežné,“ hovorí Jakub, ktorého práve čakala matematika. Skúšku dospelosti na gymnáziu tento týždeň zloží 32 študentov. Vedomosti budú preukazovať v slovenčine, matematike, cudzích jazykoch či náuke o spoločnosti.

Vyše dvadsať žiakov sa rozhodlo odpovedať aj zo základov športovej prípravy. „Prvá várka maturantov nás príjemne prekvapila, dúfam, že to tak pôjde aj ďalej. Vidno, že učitelia vykonali dobrú prácu, študenti sú pripravení,“ hodnotí riaditeľ a jeden zo skúšajúcich Vladimír Paulik.

Maturita je zložená z dvoch častí. Prvá je zameraná na teóriu telesnej kultúry a druhá na tréningový proces. „Najskôr žiak odpovedá z teórie či z histórie športu a športových organizácií a potom vysvetľuje, ako aplikuje teoretické vedomosti do tréningu, či už svojho, alebo zverenca,“ vysvetľuje Paulik. O maturitu je záujem, keďže po jej absolvovaní získa študent druhú trénerskú triedu. „Na tréningoch by tak mal byť schopný viesť mladších žiakov,“ dopĺňa riaditeľ.

Pred trojčlennú komisiu predmetu predstúpil aj maturant Adam. Po vytiahnutí otázky číslo sedemnásť si odhodlane sadol za stôl so zeleným obrusom a začal s 20-minútovou prípravou. Po desiatich minútach dvíha ruku so slovami, že je pripravený a chce odpovedať. „Tenis nie je len hra, je to životná filozofia,“ začína svoju odpoveď Adam, ktorý sa bielemu športu venuje od piatich rokov. Po vysvetlení, čo všetko sa podpisuje pod výkon tenistu, prichádza na rad otázka princípu férovej hry (v angličtine fair-play). Za stolom Adam rozoberá aktuálnu situáciu v športe s riaditeľom Paulikom či s predsedom komisie Ladislavom Beňušom, učiteľom telesnej výchovy na bratislavskom Gymnáziu na Pankúchovej ulici.

„Som spokojný, študenti ovládajú základy a viem, že mladú generáciu budú rozvíjať a nie jej ubližovať,“ hodnotí tretí člen komisie a učiteľ základov športovej prípravy na gymnáziu Karol Mikuška. Pri ústnej odpovedi učiteľ odhalí skutočný záujem žiaka o problematiku. „Vidno, kto tým naozaj žije, má naštudovanú literatúru, orientuje sa a rozumie tomu a kto si prečíta jednu povinnú knihu,“ uzatvára Beňuš.

Nasledujúce dva týždne ústnu maturitu postupne absolvuje takmer 40-tisíc študentov na 717 stredných školách. Písomné testy zo slovenčiny, z matematiky či cudzích jazykov mali už v marci.