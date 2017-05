Andrej Danko bol v hale v Manchestri niekoľko hodín pred výbuchom

Predseda Národnej rady SR navštívil so synmi športové podujatie. Rodinám obetí vyjadril úprimnú sústrasť.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí po výbuchu na koncerte v anglickom Manchestri.

Ako informovala hovorkyňa NR SR Zuzana Čižmáriková, len pár hodín pred výbuchom sa so svojimi synmi nachádzal v mieste nešťastia, na športovom podujatí. „Aj keď sa nám mnohokrát bezpečnostné opatrenia javia ako prehnané, práve v takýchto okamihoch si musíme uvedomiť, že prevencia v boji proti terorizmu je viac ako potrebná,“ uviedol Danko.

„O to viac prežívam tento ohavný čin, že len pár hodín pred výbuchom som tam bol so svojimi synmi. To čo sa udialo a sa stále deje okolo nás, je absolútne nepochopiteľné a smutné,“ dodal.

Slovenské zastupiteľstvo je v kontakte v políciou

Na výbuch na koncerte speváčky Ariany Grande reagovala aj strana Sloboda a Solidarita.

„Prežívame to stále rovnako – pocity smútku a súcitu strieda zlosť a odhodlanie nenechať sa za žiadnych okolností zastrašiť šialencami. Vyjadrujeme sústrasť pozostalým, solidarizujeme s Britmi. Boj proti terorizmu je našou spoločnou vecou a takou aj musí zostať bez ohľadu na odchod Veľkej Británie z Európskej únie,“ uvádza sa v stanovisku predsedu SaS Richarda Sulíka a podpredsedov Ľubomíra Galka a Jany Kiššovej.

Zastupiteľský úrad SR v Londýne je v priamom kontakte s manchesterskou políciou, ale zatiaľ, žiaľ, nie sú žiadne podrobnejšie informácie o zranených či obetiach výbuchu na koncerte speváčky Ariany Grande v Manchestri. Uviedol to riaditeľ tlačového odboru slovenského ministerstva zahraničných vecí Igor Skoček.