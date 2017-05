Projekt mestského súdu nemá u sudcov podporu

Ministerstvo spravodlivosti sa púšťa do nákladného finančného projektu, o ktorý nikto nežiada. Pre fungovanie súdov v Bratislave sú potrebné úplne iné naliehavé riešenia. Zhodli sa na tom sudcovia v obvode Krajského súdu v Bratislave, ktorí sa zúčastnili na stretnutí s ministerskou spravodlivosti Luciou Žitňanskou (Most-Híd) o jej návrhu na vytvorenie Mestského súdu v Bratislave.

Sudcovia upozorňujú, že predovšetkým nie je zabezpečený základ fungovania súdov – schopný, odborne pripravený a stabilizovaný súdny aparát. S čistým platom pre asistentku sudcu cca 380 eur, čo je pri hranici životného minima, je takmer nemožné vôbec získať vyhovujúcu kvalifikovanú silu. Ak sa to aj náhodou podarí, za takého ohodnotenie nie je udržateľná.

„Na dobrom administratívnom servise sudcu pritom stojí a padá plynulý a správny obeh spisov v rámci súdneho manažmentu, kvalita a rýchlosť zhotovenia finálnych verzií súdnych rozhodnutí, správne zaznamenávanie priebehu pojednávaní, komunikácia so stranami sporu, náročný proces elektronizácie súdneho spisu a rad ďalších zodpovedných úloh,“ zdôrazňujú sudcovia.

Podľa sudkyne Krajského súdu v Bratislave Kataríny Javorčíkovej sudcovia nevedia pochopiť, prečo sa peniaze, ak sa vedia nájsť na projekt, nemôžu hneď využiť na tieto akútne a chronicky neriešené potreby súdov, a to nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku.

Ďalším problémom je v porovnaní s celoslovenským priemerom vysoká nadmerná zaťaženosť sudcov v Bratislave. Okresný súd Bratislava I sa v dôsledku neriešenia situácie s nevyhovujúcimi priestormi dostáva do patu. Sudcovia ďalej zdôraznili, že súčasný model súdov v Bratislave je osvedčený a funguje. S výnimkou Okresného súdu Bratislava I majú všetky súdy vyhovujúce dôstojné súdne budovy v štátnom vlastníctve, plne funguje aj špecializácia sudcov.

Obe sudcovské organizácie – združenie Sudcovia Za otvorenú justíciu aj Združenie sudcov Slovenska – sa po prezentovaní projektu Mestského súdu v Bratislave k nemu postavili negatívne. Ministerka Žitňanská ho ešte 24. apríla prvýkrát verejne predstavila na Súdnej rade. „Vážne zvažujeme zmenu z piatich okresných súdov na buď jeden mestský súd so špecializovanými grémiami, alebo štyri špecializované mestské súdy,“ vysvetlila ministerka.

Malo by ísť o špecializáciu na trestné, rodinné, obchodné a civilné súdy a v rámci nich je priestor na ešte užšiu špecializáciu. Žitňanská avizuje, že do leta by chcela urobiť rozhodnutie, či sa pôjde týmto smerom, alebo nie.