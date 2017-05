OĽaNO: Spôsob rozdeľovania štátnych postov sa podobá na privatizáciu

Spôsob, akým si vláda rozdeľuje posty v tejto krajine, sa čím ďalej, tým viac začína podobať na privatizáciu nášho štátu úzkou skupinkou ľudí. Vyhlásila to na tlačovej besede poslankyňa NR SR za OĽaNO-NOVA Veronika Remišová s tým, že verejné inštitúcie a predovšetkým kontrolné inštitúcie by mali byť nezávislé a schopné odolávať tlaku politikov, ktorí sa žiaľ často snažia o ich zneužívanie na vlastné mocenské ciele.

Ako povedal na tlačovej besede poslanec NR SR za OĽaNO-NOVA Jozef Viskupič, do výberu šéfa verejnoprávnej RTVS by mali byť zainteresovaní aj všetci občania, pre ktorých je médium určené.

Podľa Remišovej Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) by mal kontrolovať dodržiavanie zákona pri verejných obstarávaniach, cez ktoré štát ročne minie od 5 – 7 miliárd eur. Pripomenula, že keď v roku 2011 Iveta Radičová robila na post predsedu ÚVO verejné výberové konanie, Robert Fico tvrdil, že post predsedu ÚVO by mal patriť Smeru – teda vtedajšej opozícii.

"Na tento post ponúkol nominanta Smeru bez akýchkoľvek skúseností s kontrolou verejného obstarávania. „Koalícia chce za každú cenu obsadiť miesto šéfa ÚVO, aby sama kontrovala vlastný biznis,“ vyhlásil v júni 2011 podľa Remišovej Fico.

Rozdiel medzi dnešnou opozíciou a súčasnou vládnou koalíciou je podľa poslankyne v tom, že opozícia nechce post šéfa pre seba.

„My hovoríme, že chceme, aby na poste predsedu ÚVO bol nepodplatiteľný človek a odborník, ktorý posilní túto inštitúciu a bude vykonávať nezávislú kontrolu verejných obstarávaní a vydávať správne rozhodnutia aj v politicky citlivých tendroch. Na druhej strane by bolo minimálne správne a transparentné, aby kandidátov vyberala nezávislá komisia, v ktorej by mala opozícia svojho zástupcu, podobne ako aj odborná verejnosť,“ povedala s tým, že takýto postup navrhovali aj pre výber šéfa Najvyššieho kontrolného úradu.

Pripomenula, že v súčasnosti bol v komisii na kontrolu návrhov na kandidátov na predsedu ÚVO len Róbert Puci (Smer-SD) z hospodárskeho výboru NR SR. „A nie je jasné, akým spôsobom sa po verejnom vypočutí bude kandidát vyberať,“ poznamenala.

Zároveň upozornila, že jeden z kandidátov na tento post pôsobil vo firme, spojenej so známym oligarchom a žiaľ, v médiách už zazneli informácie, že výhercom výberového konania by mal byť práve nominant Mosta-Híd Juraj Méry.

„To je to posledné, čo na Slovensku potrebujeme, aby najdôležitejšiu kontrolnú inštitúciu ovládala nejaká bábka oligarchov v pozadí,“ povedala Remišová s tým, že na zlú a zmanipulovanú kontrolnú inštitúciu doplatia všetci občania krajiny, a to na predražených tendroch a na predražených štátnych zákazkách.

O post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa uchádzajú napokon štyria kandidáti. Jednou z kandidátov je odborníčka na verejné obstarávanie Elena Sivová, odborná hodnotiteľka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vedúca verejného obstarávania v Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy.

O zvolenie za predsedu ÚVO sa uchádzajú aj súčasná predsedníčka ÚVO Zita Táborská, právnik na odbore metodiky a elektronického verejného obstarávania ÚVO Peter Kubovič a generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR Juraj Méry. Vláda po verejnom vypočutí kandidátov, ktoré sa uskutoční v stredu 24. mája, vyberie jedného z nich a navrhne na zvolenie Národnej rade SR.

Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) je podľa poslanca za OĽaNO-NOVA Jozefa Viskupiča médium pre občanov a malo by zabezpečiť kontrolu vplyvných ľudí krajiny. Preto by občania podľa neho mali mať právo zúčastňovať sa na voľbe generálneho riaditeľa RTVS. Hnutie OĽaNO-NOVA vytvorilo na svojej internetovej stránke možnosť, aby ľudia mohli zaslať konkrétne otázky deviatim kandidátom na post šéfa. Tie im 30. mája na verejnom vypočutí poslanci NR SR položia za občanov. „Verejnosť treba do výberu zainteresovať, a toto je jeden z našich krokov,“ povedal Viskupič.

O post šéfa RTVS zabojujú Peter Abrahám, Richard Dírer, Fedor Flašík, Norbert Majer, Václav Mika, Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay, Zuzana Ťapáková a Stanislav Velitzky.

Tajnej voľbe šéfa RTVS v parlamentnom pléne predchádza 30. mája verejné vypočutie kandidátov na šéfa RTVS, ktoré bude rovnako ako v predošlej voľbe v historickej budove Národnej rady SR. Vypočutie sa bude vysielať online na webstránke národnej rady, pričom technologicky ho zaistí RTVS. Do dvoch pracovných dní (do 1. júna) od verejného vypočutia posledného kandidáta predloží výbor národnej rade návrh na voľbu generálneho riaditeľa RTVS so svojím stanoviskom. Národná rada by mala nového generálneho riaditeľa RTVS na ďalších päť rokov voliť už 22. júna a prípadná opakovaná voľba by bola 29. júna. Súčasnému šéfovi verejnoprávnej rádiotelevízie vyprší funkčné obdobie na začiatku augusta.