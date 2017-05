Matovičovu ospravedlnenku z rokovaní NR SR Danko posúdi 5. júna

„Vždy v piaty deň kalendárneho mesiaca sa posudzuje ospravedlnenka každého poslanca. Oboznámim sa s ňou a následne rozhodnem. Robím to pravidelne každý mesiac,“ povedal Danko.

Podľa neho každý poslanec má mandát od svojich voličov a zodpovedá sa im. „Oni nás vo voľbách hodnotia. Každý zodpovedá sám za svoj osud a život,“ dodal.

Predseda OĽaNO Igor Matovič 9. mája požiadal o ospravedlnenie z neúčasti na nasledujúcich schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky. Ako dôvody uvádza, že predseda parlamentu Andrej Danko sa rozhodol kryť porušovanie ústavných práv ľudí, ktorí sa s dôverou obracajú na svojho poslanca.

„Nariadenie, ktoré tvrdošijne obhajuje, aby sa bez vedomia poslanca čítal list jemu adresovaný a v prípade, ak obsahuje hanlivý výraz, aby bol list bez vedomia poslanca skartovaný, je nielen v rozpore s Ústavou SR, ale aj so zdravým rozumom,“ napísal.

Predseda parlamentu sa podľa Matoviča navyše doslova vyžíva v tom, ako opozičných poslancov šikanuje a berie im ich ústavné práva. Jeho „geniálne“ nápady, ako zákaz používania grafov či tabuliek pri prednese v pléne Národnej rady SR, je podľa Matoviča v príkrom rozpore s ústavným právom na slobodu prejavu slovom, písmom a obrazom.

„V mojom prípade predseda parlamentu je dokonca schopný protizákonne lustrovať moju zdravotnú dokumentáciu a následne opakovane z nej so smiechom v pléne komunikovať nálezy. Rovnako verejne v pléne opakovane so smiechom krivo obviňovať môjho 20 rokov mŕtveho otca, že ma v detstve týral,“ píše Matovič v žiadosti.

Takéto hrubé zasahovanie do ústavných práv ľudí a nimi volených opozičných poslancov nedokáže Matovič viac tolerovať a keďže akákoľvek snaha o nápravu správania predsedu parlamentu zlyháva, v mene svojich voličov sa na takomto divadle a brutálnom porušovaní demokracie viac nebude zúčastňovať. Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič sa preto nebude zúčastňovať na zasadnutiach parlamentu.

Ako povedal vtedy na brífingu, nechce sa totiž podriaďovať predsedovi Národnej rady SR Andrejovi Dankovi, ktorého označil za psychopata. Matovič podľa vlastných slov zažíva posledné dva roky štvanicu, ktorá vyvrcholila minulý týždeň, keď sa mu neznámy muž vyhrážal smrťou. Matovič tento incident takisto spája s predsedom parlamentu. Neznámy muž podľa jeho slov k nemu pristúpil pri prechádzke so psom a povedal mu: „Do pondelka máš termín a vypadneš odtiaľ, lebo ti nájdem vlak. My ťa vyhadzovať nebudeme.“ Podľa Matoviča to súvisí s jeho poslaneckým mandátom.

V júni bude NR SR hlasovať o zbavení mandátu Matoviča za opätovné nepozastavenie živnosti. Za zbavenie mandátu musí hlasovať ústavná väčšina, teda 90 poslancov národnej rady.