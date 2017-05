Kto získa vplyv v justícii?

Voľby trvali celý deň. Konali sa na ôsmich krajských súdoch, na Špecializovanom trestnom súde a Najvyššom súde. Dozor nad nimi zabezpečovali volebné komisie. Ich členov spomedzi svojich radov vybrali sudcovia ráno. Po zaregistrovaní dostal každý volič sudca hlasovací lístok, na ktorom mohol krúžkom vyznačiť najmenej jedného a najviac ôsmich kandidátov.

O pozíciu v Súdnej rade sa uchádza aj bývalý dlhoročný sudca Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, právny poradca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov a sudca Najvyššieho súdu Ján Šikuta. Sám bol voliť už ráno. „Ráno sa zhromaždila väčšina sudcov, aby zvolili volebnú komisiu, a keď tam boli, samozrejme, hneď aj odvolili. Potom si šiel každý po svojej práci. Neviem, ako to tam vyzerá teraz, ale zrejme bude tá volebná miestnosť prázdna a je tam len volebná komisia,“ opísal poobede atmosféru volieb na Najvyššom súde Šikuta.

Sudcovská obec je v posledných rokoch rozdelená. Združenie Za otvorenú justíciu (ZOJ) vzniklo pred šiestimi ako opozícia voči spôsobom, ktoré zosobňoval Štefan Harabin. Ako minister spravodlivosti v roku 2006 odvolal bez udania dôvodu sedem predsedov krajských súdov a v čistkách pokračoval aj na okresných súdoch. Len deň po skončení ministrovania sa v roku 2009 stal druhýkrát predsedom Najvyššieho súdu, kde pôsobil až do roku 2014. ZOJ vyčíta kolegom zo Združenia sudcov Slovenska (ZSS), že vo voľbách predsedu Najvyššieho súdu pred tromi rokmi podporovali opäť práve Harabina.

ZSS zase protistrane vyčíta, že sa často tlačí do médií a politikárči. Pripomenulo napríklad podporu návrhom ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) pri zmenách v zložení výberových komisií na sudcov.

Potom tu ešte stojí skupina sudcov, ktorí sa otvorene neprikláňajú ani k jednej strane. O tom, ktorá zo strán získa v Súdnej rade prevahu, rozhodovalo asi 1 360 aktívnych sudcov z celého Slovenska.

Súdna rada je najdôležitejšou inštitúciou v súdnictve. Riadi smerovanie celej justície. Rozhoduje o výbere nových sudcov, hodnotí ich prácu, prideľuje im miesta na súdoch. Riadi disciplinárne konania a odvoláva sudcov.

Podľa Petra Wilflinga z nadácie Via Iuris trpí slovenské súdnictvo stále najmä nízkou dôveryhodnosťou. Myslí si, že noví členovia Súdnej rady to môžu zmeniť. „Člen Súdnej rady by podľa môjho názoru mal mať jasnú predstavu a víziu o fungovaní slovenského súdnictva, mal by mať silné hodnotové ukotvenie, odvahu a silu nepodľahnúť rôznym tlakom a mal by byť rešpektovanou a dôveryhodnou osobnosťou,“ doplnil Wilfling.

Stojaté vody v súdnictve sa pohli pred tromi rokmi po tom, čo zákon oddelil funkciu šéfa Súdnej rady od postu predsedu Najvyššieho súdu. Na ich čele stál do roku 2014 Harabin. Toho na tomto poste vymenila Jana Bajánková.

V septembri čaká Súdnu radu výmena ďalších troch členov. Jedného navrhne parlament a dvoch vláda. Na jeseň si rada zvolí aj nového predsedu a podpredsedu. Súčasná predsedníčka Bajánková po dvoch 5-ročných obdobiach členstva v rade už kandidovať nemôže.