Vláda si vyberá kandidáta na šéfa ÚVO

Návrh jedného kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) vláda predloží na schválenie do parlamentu.

Vláda by mala verejne vypočuť kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a následne schváliť návrh jedného kandidáta na šéfa tohto úradu. Na verejnom vypočutí sa môže zúčastniť verejnosť, aj predstavitelia tretieho sektora.

Premiér Robert Fico im prisľúbil možnosť položiť otázky kandidátom. O tento post sa uchádzajú traja kandidáti. Súčasná predsedníčka ÚVO Zita Táborská, právnik z ÚVO Peter Kubovič a generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR Juraj Méry.

Zloženie delegácie pre rokovania s Poľskom

Návrh jedného kandidáta na predsedu ÚVO vláda predloží na schválenie do parlamentu. Odborníčka na verejné obstarávanie Elena Sivová, ktorá bola zaradená do výberu dodatočne, oznámila úradu vlády, že sa na stredajšom verejnom vypočutí kandidátov nezúčastní. Zdôvodnila to náhlymi zdravotnými problémami, ktoré jej v tom zabránili.

Vláda by mala odsúhlasiť aj zloženie delegácie na spoločné rokovanie slovenskej a poľskej vlády. Pôjde o druhé spoločné zasadnutie vlád oboch krajín. Na pozvania predsedníčky poľskej vlády Beaty Szydłovej sa tentokrát bude rokovať 31. mája vo Varšave.

V predloženom materiáli na rokovanie vlády sa uvádza, že toto druhé spoločné rokovanie vlád nadväzuje na medzivládne konzultácie, ktoré sa po prvýkrát uskutočnili v roku 2013 v Poprade.

„Rokovania budú impulzom pre rozvoj ďalších vzťahov a spolupráce medzi susednými krajinami. Ich cieľom je v rámci jednotlivých sektorových oblastí rozvíjať spoločné projekty v prospech oboch krajín,“ zdôrazňuje sa v materiáli.

Európsky vyšetrovací príkaz

Postup orgánov pri vydávaní, uznávaní a výkone európskeho vyšetrovacieho príkazu upravuje nový zákon, z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý je tiež na programe vlády.

Zákon upravuje najmä rozsah použitia európskeho vyšetrovacieho príkazu, stanovenie príslušnosti orgánov Slovenskej republiky tak pri vydávaní európskeho vyšetrovacieho príkazu, ako aj pri vykonávaní európskeho vyšetrovacieho príkazu, náležitosti európskeho vyšetrovacieho príkazu a jeho vzor.

Zákon vychádza z príslušnej eurosmernice, ktorej cieľom je upraviť a uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi pri získavaní dôkazov v trestnom konaní pre skutok, ktorý je trestným činom podľa práva dotknutého členského štátu Európskej únie a zjednotiť mechanizmus získavania takých dôkazov.

Zmeny v emisných kontrolách

Vláda by sa mala zaoberať návrhom novely zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí, ktorá má za cieľ zjednotiť nahlasovanie údajov do národného registra znečisťovania od prevádzkovateľov.

Ministerstvo dopravy predkladá kabinetu novelu zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Jej cieľom je liberalizovať trh prevádzkovateľov staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly a zároveň znížiť výšku ukladaných pokút za nepodrobenie vozidla technickej kontrole a emisnej kontrole v ustanovených lehotách.

Ministri by sa mali zaoberať aj návrhom zákona o verejnej výskumnej inštitúcii z dielne rezortu školstva a viacerými návrhmi na menovanie a odvolanie veľvyslancov.