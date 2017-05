Detenčný ústav je potrebný, Hronovčania majú aj obavy

Detenčný ústav by mal začať fungovať o tri až štyri roky v Hronovciach v okrese Levice. Keďže ide o zariadenie nového typu, výkon detencie a zmeny súvisiacich právnych predpisov upraví nový zákon. Ústav u nás dlhodobo chýba, o jeho výstavbe sa hovorí už desaťročie.

Odsúdení, ktorí majú často i ťažké duševné choroby, sú dnes buď vo väzniciach, alebo v psychiatrických liečebniach. Ani v jednom prípade nie sú súčasne pod dohľadom lekárov i väzenskej stráže. V detenčnom ústave majú mať špeciálny liečebný režim. V Hronovciach už je psychiatrická nemocnica, vedľa ktorej je miesto na výstavbu. V neďalekých Želiezovciach je zasa väznica. Ústav má mať 36 pravdepodobne dvojlôžkových i­zieb.

Nový zákon aj zmeny v predpisoch

V novom hronovskom centre sa počíta s viac ako stovkou zamestnancov. Pôjde o zdravotnícky a pomocný personál vrátane lekárov a psychológov. Na bezpečnosť v zariadení bude dohliadať 79 príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, pričom pôvodne sa s nimi rátalo len na zabezpečenie ochrany okolia.

Ministerstvo zdravotníctva už má pripravené podklady pre verejné obstarávanie dodávateľa projektovej dokumentácie. „Návrh zmluvy je v súčasnosti predmetom interného posudzovania a kontroly,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Na Detenčný ústav boli pôvodne zo štátneho rozpočtu vyčlenené viac ako štyri milióny eur. Centrum má napokon stáť vyše 15,5 milióna eur. Viac peňazí si vyžiada vonkajšie zabezpečenie areálu. Ďalší Detenčný ústav by mal v budúcnosti stáť pri väznici v Rimavskej Sobote.

Miestni majú pochopenie, ale aj obavy

Nedovolenému vstupu či opusteniu areálu Psychiatrickej nemocnice Hronovce bráni žltá kovová mreža. Pred zariadením, ktoré existuje v obci už polstoročie, je ticho. Parkuje tu asi 50 áut, ale v jeho okolí je ľudoprázdno. Ak tu niekoho vidieť, buď je to zamestnanec nemocnice, alebo okoloidúci, ktorý mieri na vlak.

Z rodinného domu neďaleko nemocnice vychádza staršia pani. Len čo sa jej spýtame na detenčný ústav, začne odmietavo krútiť hlavou. „Nechcem o tom hovoriť,“ tvrdí. Neskôr predsa len povie pár slov: „Odmalička tu bývam, máme strach.“

Viacerí Hronovčania si pamätajú prípady útekov pacientov. „Máme s tým skúsenosti, v minulosti sa v dedine dokonca strieľalo. Ústav má vyrásť v strede dediny, neďaleko rodinných domov, kde žijú aj deti. A teraz sa neobávajte. Niekoľko rokov môže byť pokoj a potom sa to môže sypať,“ pripomína šesťdesiatnička Eva. Už samotná psychiatria je podľa nej pre obec hendikepom. Hoci sa poukazuje na nové pracovné príležitosti, v ústave tohto typu nemôže pracovať hocikto, pripomína. „Musí ísť o vzdelaný a takisto aj zdatný personál,“ dodáva.

Aj Veronika spomína úteky pacientov. Má preto pochybnosti, či bude nový ústav dostatočne chránený. Ocenila však, že do nemocnice prichádza za pacientmi množstvo ľudí. „Zastavia sa napríklad v miestnom obchode a utratia tu nejaké peniaze,“ dodala mladá Hronovčanka.

Viktor vníma ústav ako prínos najmä z hľadiska zamestnanosti. Nejde pritom len o pracovné miesta priamo v zariadení. „Som dlhoročný živnostník. Je nás tu len pár a všetku prácu máme mimo obce. Je to príležitosť aj pre nás ako dodávateľov či subdodávateľov,“ hovorí. O bezpečie sa neobáva. Starosta Róbert Csudai verí, že ústav do roku 2020 vybudujú. Viacero vecí sa už podľa neho dalo do pohybu. „Momentálne prebiehajú prípravy na odkúpenie pozemku,“ hovorí. Nové zariadenie bude podľa neho dostatočne zabezpečené. „Pred ľuďmi to viem aj obhájiť,“ dodáva starosta. Sám pracoval niekoľko rokov ako príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Čo sa týka pracovných miest, v detenčnom ústave sa podľa starostu miestni zamestnajú len ťažko. „Pokiaľ však postavia ústav, bude tu fungovať aj psychiatria, ktorá je najväčším zamestnávateľom v obci. Vznikne v nej asi aj pár nových miest, keďže pre ústav bude zabezpečovať nejaké služby,“ podotýka Csudai.

Kto pôjde do detenčného ústavu?

Do ústavu patria podľa rezortu zdravotníctva takí zločinci, ktorí spáchali trestný čin pod vplyvom duševnej poruchy v štádiu pretrvávajúcej psychózy (napríklad ťažká chronická schizofrénna porucha). „Predpoklad na dlhodobé umiestnenie majú aj páchatelia s diagnózami nevyliečiteľných duševných porúch v dôsledku ťažkého organického poškodenia mozgu, ako sú ťažké demencie alebo mentálne retardácie,“ povedala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Eliášová.

V tomto ústave sa môžu ocitnúť aj tí, ktorým súd nariadi ochranné sexuologické liečenie. Aj keď v tomto prípade nejde o psychotický stav, súd môže podľa Eliášovej z dôvodu ochrany spoločnosti aj u tejto skupiny nariadiť pobyt v detenčnom zariadení.

Podľa dostupných údajov ministerstva spravodlivosti je dnes vo väzniciach približne 71 odsúdených, ktorí by sa mohli liečiť v detenčnom ústave. Kritériá pravdepodobne spĺňa aj ďalších 24. Asi 70 odsúdených páchateľov trestnej činnosti je, naopak, v psychiatrických nemocniciach, kde môžu ohrozovať personál aj ostatných pacientov.