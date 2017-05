Na šéfovi ÚVO sa koaličná vláda nezhodla

Všetko sa začne odznovu, vládu ani jeden z troch kandidátov na post šéfa Úradu pre verejné obstarávanie v stredu nepresvedčil. Rozhodla, že sa vypíše nová súťaž, jej nový nominant na čelo úradu by mal byť známy ešte do začiatku letných prázdnin.

Ide o jeden z kľúčových úradov v štáte. Dohliada na čistotu prerozdeľovania peňazí pri zákazkách, ktoré organizujú štátne inštitúcie či samosprávy a jeho rukami tak prejdú zákazky za niekoľko miliárd eur ročne. V hlasovaní ani jeden z kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov.

V hre boli traja kandidáti, súčasná predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Zita Táborská, zamestnanec tohto úradu Peter Kubovič a generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov ministerstva dopravy Juraj Méry. Vláda v stredu prvý raz v histórii kandidátov verejne vypočula za účasti mimovládneho sektora a médií. Kandidáti, ktorí neuspeli, sa môžu prihlásiť znovu. Či tak urobia znovu, je neisté.

Politológ Tomáš Koziak hovorí, že je namieste, aby sa objavili úplne noví kandidáti. „Keď už ich raz vláda nevybrala, vyzeralo by to zvláštne, keby sa opätovne prihlásili tí istí kandidáti,“ povedal politológ. V prípade, že by vláda v najbližších týždňoch vybrala svojho nominanta, musí ho ešte zvoliť v tajnom hlasovaní parlament. Malo by sa tak stať na septembrovej schôdzi Národnej rady.

O šanciach kandidátov sa do stredy len špekulovalo. Neoficiálne sa hovorilo, že favoritom mal byť Méry, ktorého mal presadzovať Most-Híd. Méry priznal , že ho pred niekoľkými dňami požiadal líder Mostu-Híd Béla Bugár o stretnutie. Méry ďalej tvrdil, že mu Bugár „nič neprisľúbil“. „Nie som kandidátom Mostu-Híd ani pána Bugára,“ vyhlásil.

Počas stredajšieho verejného vypočutia Méry čelil aj otázke, či dokáže viesť úrad nestranne a dôveryhodne vzhľadom na jeho doterajšie pôsobenie. Méry je totiž spájaný s podnikateľom Štefanom Czuczom, ktorý má byť blízky Mostu-Híd. Czucz bol v minulosti šéfom Transpetrolu práve vtedy, keď v tejto firme pôsobil aj Méry.

„Vyzerá to tak, že stačí, že som Maďar a už som považovaný za kandidáta Mostu-Híd. Stačí, že som bol zástupcom Yukosu v Transpetrole a už som považovaný za človeka pána Czucza. Mne to pripadá ako kolektívne obvinenie,“ podotkol Méry počas verejného vypočutia. Zdôraznil, že je nestranný a vždy taký bol.

Svoju nestrannosť zdôvodnil tým, že teraz pôsobí na ministerstve dopravy a za jednofarebnej vlády Smeru pracoval ako riaditeľ sekcie financií v štátnej Slovenskej pošte, ktorú vtedy riadil súčasný minister zdravotníctva Tomáš Drucker. „Nevidím tu prepojenie, že by som mal byť nominantom jednej strany, keďže si ma pán Drucker nechal na štátnej pošte za jednofarebnej vlády Smeru,“ uviedol Méry.

Most-Híd vyhlásil, že Méry nie je nominantom strany. „Cieľom stretnutia s pánom Mérym bolo objasnenie v médiách uverejnených informácií v súvislosti s jeho kandidatúrou. Bolo to informačné stretnutie, nie stretnutie o jeho podpore, o čom svedčí aj to, že pán Méry nebol podporený,“ konštatoval v stanovisku Most-Híd.

Podľa politológa Koziaka je čudné, že sa Méry vôbec uchádzal o nomináciu vlády, ak mal mať krytie koaličnej strany. „Človek, ktorý kandiduje na takýto post, by mal byť čistý a nemal byť tam byť ani tieň podozrenia na nadštandardné kontakty a podnikateľské skupiny,“ poznamenal politológ. Pokiaľ ide o kandidátku Táborskú, tá viedla ÚVO uplynulých päť rokov. Svoje doterajšie pôsobenie považuje za úspešné.

„Som spokojná na 80 percent. Úrad je posilnený, výrazne navýšil svoje finančné a personálne kapacity. Úrad vydáva stanoviská, ktoré pravidelne zverejňuje, zverejnil metodiku zadávania zákaziek a robí osvetu v takej miere, aká tu ešte nebola,“ spomenula Táborská.

Ako ďalej poznamenala, ÚVO nečelil žiadnym kauzám. Táborská by kauzami nenazvala, ak úrad nerozhodol podľa očakávaní verejností alebo konkrétnych podnikateľov. „Keď som nastúpila do funkcie, mali sme asi 54-percentnú úspešnosť v súdnych sporoch, dnes ju máme 87-percentnú. Takže asi rozhodujeme dobre,“ dodala Táborská.

Za najčerstvejší príklad nezávislosti úradu považuje prípad klientskeho centra v Bratislave, ktoré vzniklo na pozemku starej Ikey na Tomášikovej ulici. Rezortu vnútra hrozí pokuta 260-tisíc eur za to, že mal porušiť zákon o verejnom obstarávaní. Minister vnútra Robert Kaliňák však tvrdil, že ÚVO svoje stanovisko korigoval a že rezort sa chce v tejto veci obrátiť na súd.

Rezort totiž v tomto prípade súťaž neurobil, ale prenajal si budovu starej Ikey od súkromnej firmy, ktorá následne vybudovala klientske centrum. „Tam sme jednoznačne identifikovali, že prišlo k pochybeniu a týmto spôsobom sa zákazky zadávať nemali,“ uzavrela Táborská.

Tretí kandidát Kubovič sa uchádzal o miesto šéfa ÚVO aj pred piatimi rokmi. V súčasnosti pracuje v ÚVO ako právnik. Hovorí, že kandidoval teraz preto, lebo niektoré veci „vidí inak“. S Táborskou ako šéfkou úradu sa o svojej kandidatúre nerozprával.