Čižnár dal návrh na rozpustenie Kotlebovej strany

„Vyhodnotenie rozsiahlych zadovážených podkladov ukázalo, že politická strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko ako extrémistická politická strana s fašistickými tendenciami svojím programom a činnosťou porušuje Ústavu Slovenskej republiky, zákony a medzinárodné zmluvy. Podľa názoru prokuratúry, cieľom tejto politickej strany je odstránenie súčasného demokratického systému v Slovenskej republike,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. Podľa nej prokuratúra týmto uzavrela prešetrovanie vo veci vyše 170 evidovaných podaní s požiadavkou podať Najvyššiemu súdu návrh na rozpustenie strany Kotleba – ĽS NS.

V prípade, že by aj Najvyšší súd napokon kotlebovcom stranu rozpustil, neznamená to, že by jej poslanci v parlamente stratili svoje mandáty. Nemohli by vystupovať pod hlavičkou ĽS NS a zrejme by ďalej pôsobili ako nezaradení poslanci.

S kotlebovcami sa spája napríklad kauza neonacistických symbolov ukrytých v číslach, protižidovský status poslanca Stanislava Mizíka, slová Milana Uhríka o bielych deťoch či sporné výroky v rádiu poslanca Milana Mazureka.

Podobný osud, aký teraz hrozí ĽSNS, pred rokmi postihol Slovenskú pospolitosť. Najvyšší súd ju rozpustil v roku 2006 s argumentom, že jej činnosť je v rozpore s Ústavou. Išlo o prvý podobný prípad v dejinách moderného Slovenska. Predsedom Pospolitosti bol terajší šéf ĽSNS Marian Kotleba.

