Lipšic sa asi postaví pred súd

Generálna prokuratúra stretnutie zrušila, pretože sa podľa nej k skutku nepriznal. Druhá možnosť na vyjednávanie nebude. Bratislavská krajská prokuratúra totiž nariadila, že v podobných prípadoch sa s dohodou o vine už nepočíta. V prípade Lipšica by tak malo nasledovať podanie obžaloby a verejný proces.

Krajská prokuratúra v Bratislave vydala tento týždeň prekvapujúce nariadenie. Prokurátorom z Bratislavského kraja pri nehodách, kde na priechode zomrie chodec, dohodu s obvineným zakázala. Existenciu takéhoto pokynu pre Pravdu potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Oliver Janíček. Viac však dodať nechcel.

Denník Pravda sa náhodne opýtal krajských prokuratúr v Prešove a Trnave, či podobné pravidlá fungujú aj u nich. Tie odpovedali, že u nich takýto pokyn vydaný nebol a každý prokurátor sa pre konanie o dohode o vine a treste môže rozhodnúť samostatne.

Lipšicova obhajkyňa Eva Mišíková uviedla, že o bratislavskom nariadení nevedela. Považuje ho za diskriminačné a účelové. „Ak je pravdou, že to vyšlo len deň po rozhodnutí Generálnej prokuratúry, nedá sa to vysvetliť inak, ako že to je účelové,“ doplnila Mišíková.

Už názor Generálnej prokuratúry, že Lipšic sa k skutku nepriznal, sa jej zdá nepochopiteľný. „Trvám na to, že spáchanie skutku Lipšic priznal. Nikdy ho nespochybňoval a z celkového jeho správania je nad slnko jasnejšie, že verejne deklaroval svoju vinu. Keby to nebol Lipšic, takýto stav by nenastal,“ zdupľovala Mišíková.

Odborníčka na trestné právo a rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská na samotnom nariadení krajskej prokuratúry nič neštandardné nevidí. Pripomína, že má právo takýto pokyn vydať.

„Prokuratúra je hierarchicky organizovaná na základe vzťahu podradenosti a nadradenosti. Keď krajská prokuratúra takto rozhodne, prokurátori si musia tento postup osvojiť. Nevidím v tom preto nič neštandardné. Je na to v tomto ponímaní právny základ. Máme to tak vo viacerých veciach,“ vysvetľuje Kurilovská s tým, že pokyn neprišiel od Generálnej prokuratúry, preto nemožno očakávať podobný postup na ostatných krajských prokuratúrach.

To, že takéto nariadenie existuje, vyšlo najavo tento týždeň. V utorok mal pôvodne Lipšic s prokurátorom rokovať o dohode. Vyjednávanie však zrušila Generálna prokuratúra, ktorá si vyžiadala spis na kontrolu.

Jej hovorkyňa Andrea Predajňová to odôvodnila tým, že neboli splnené zákonné podmienky na konanie o dohode o vine a treste. Lipšic sa podľa prokuratúry nepriznal k spáchaniu skutku a neuznal vinu.

„Prejavenie ľútosti nie je priznaním sa k trestnému činu a uznaním viny,“ zdôraznila Predajňová. Spresnila, že Lipšic sa mal v prípravnom konaní priznať k prekročeniu povolenej rýchlosti a k tomu, že sa nevenoval dostatočne šoférovaniu.

Po tomto verdikte všetko zostalo v rukách bratislavského krajského prokurátora. Ten mohol rozhodnúť, že konanie o dohode začne nanovo, alebo sa mohol prikloniť k podaniu obžaloby. Vzhľadom na vydaný pokyn prvá možnosť už asi reálna nebude.

Nehoda sa stala podvečer 19. septembra minulého roku. Na Vajnorskej ulici v Bratislave zrazil Lipšic 72-ročného Emila Kalábera. Dôchodcovi spôsobil vážne zranenia, ktorým v nemocnici v priebehu pár hodín podľahol.

Podľa polície sa Lipšic šoférovaniu nevenoval dostatočne, prekročil povolenú päťdesiatku a nedal chodcovi na priechode prednosť. Poslanec bol preto obvinený z trestného činu usmrtenia. Trestná sadzba za tento čin stanovuje 2 až 5 rokov väzenia.