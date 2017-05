Hanička privezie turistov k Spišskému hradu

„Od Železníc Slovenskej republiky sme za 2¤400 eur s DPH kúpili motorový vláčik, ktorý sme pomenovali Hanička, a dali sme ho opraviť. Zároveň sme od spoločnosti Cargo za 10-tisíc eur kúpili budovu depa, ktorá je u nás a v ktorej bude vláčik parkovať. Prvýkrát zvezie turistov už v sobotu 27. mája. Jeho vlastníkom je síce naše mesto, ale prevádzkovať ho bude súkromná spoločnosť LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.,“ vysvetľuje primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta.

Hanička sa túto sobotu vydá prvýkrát na trať v slávnostnom duchu. Primátor prízvukuje, že ju bude sprevádzať aj parná lokomotíva prezývaná Papagáj. Turistov budú zvážať po trase Poprad – Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy – Spišské Podhradie. Podujatie s názvom Návrat Haničky pod Spišský hrad so sprievodným programom spoluorganizujú aj Klub železničnej historickej techniky Poprad a Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Tatry – Spiš – Pieniny.

Sezóna Haničky sa začne od júna a potrvá do konca augusta. Počas troch letných mesiacov bude premávať počas víkendov a jedna cesta bude cestujúcich stáť symbolické jedno euro. Asi deväťkilometrovú trať zo Spišských Vlách do Spišského Podhradia alebo opačne zvládne približne za šestnásť minút. Premávať bude trikrát denne v oboch smeroch. Hanička, ktorá je červenej farby, má 68 miest na sedenie. Primátor verí, že bude nielen atrakciou v regióne, ale aj zvýši počet návštevníkov mesta.

Spišský hrad patrí k najnavštevo­vanejším hradom na Slovensku. Vlani ho podľa informácií zástupkyne riaditeľky Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči Dáše Uharčekovej Pavúkovej navštívilo viac ako 209-tisíc turistov. Mnohí z nich pritom zavítali aj do Spišského Podhradia, ktoré sa pýši viacerými pamiatkami a zaujímavosťami. „Najväčšou je Spišská Kapitula, ktorá je akoby samostatným mestečkom s viacerými pamiatkami, ďalej lokalita Dereveník, a jednu veľkú pamiatkovú zónu tvorí aj námestie, na ktorom je takmer každý dom národnou kultúrnou pamiatkou. Celkovo ich u nás máme viac ako sto,“ konštatuje primátor Spišského Podhradia.

„Veľmi sa vláčiku tešíme, veď Spišský hrad, ktorý je ako jediný z hradov na Slovensku zapísaný v Zozname Svetového dedičstva UNESCO, nemal železničné spojenie. Teraz sa už turisti k nemu budú môcť dopraviť aj vlakom,“ podotkla Uharčeková Pavúková. Privítajú to podľa nej najmä ľudia, ktorí nemajú auto, a preto bolo pre nich problémom k hradu sa dostať.

„Túto aktivitu podporujeme všetkými desiatimi,“ zdôraznila aj riaditeľka OOCR Tatry – Spiš – Pieniny Gabriela Bodnárová. Podľa nej to môže k Spišskému hradu pritiahnuť ešte viac návštevníkov, a to aj zo vzdialenejších regiónov. „Vláčik by mohol byť aj veľmi zaujímavou atrakciou pre deti, zároveň bude mať tento produkt ekologický rozmer. S tým, že ľudia sa budú môcť k hradu dopraviť namiesto autami vlakom, teda ekologickejšou dopravou, čo by mali pocítiť nielen parkoviská, ale aj samotná príroda,“ zdupľovala Bodnárová.