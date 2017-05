Z RTVS unikli dokumenty o vysokých odmenách manažmentu

Podľa portálu Topky.sk, ktorý sa odvoláva na dokumenty priamo z RTVS, jeden z riaditeľov dostával až 8 154 eur mesačne. Pre porovnanie – radoví zamestnanci sa po valorizácii v roku 2015 dostali tesne nad hranicu 800 eur v hrubom.

Škandál mal podľa portálu spočívať v tom, že sa rozhodnutie o mimoriadnom odmeňovaní malo ukryť pred verejnosťou. Ak by totiž televízia chcela zvýšiť platy manažmentu, má na to možnosť navrhnúť zvýšenie taríf cez kolektívne vyjednávanie. Tieto informácie by sa ale prerokovali verejne a tak by zrejme vznikol verejný tlak na zvýšenie miezd obyčajným zamestnancom.

Riaditeľ RTVS Václav Mika vo svojom stanovisku uvádza, že únik osobných a mzdových údajov z internej personálnej agendy RTVS je súčasťou mediálnych útokov na jeho osobu v spojitosti so súbojom o kreslo generálneho riaditeľa RTVS.

RTVS tvrdí, že všetky mzdy a odmeny, vrátane miezd a odmien vrcholového manažmentu v uplynulom období, boli vyplatené v súlade so zákonom a mzdovým poriadkom RTVS. Systém odmeňovania vrcholového manažmentu zobrala na vedomie aj Dozorná komisia Rady RTVS.