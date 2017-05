Podporujeme členstvo Turecka v EÚ, tvrdí Lajčák

Vzájomné vzťahy SR a Turecka sú výborné a nemáme medzi sebou žiadne otvorené otázky. Po spoločnom rokovaní so svojím rezortným kolegom Mevlütom Çavuşoglom to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.

Ako ďalej dodal, Slovensko podporuje vstup Turecka do Európskej únie a Turecko sa k tomuto cieľu otvorene hlási. Prístupový proces je však momentálne podľa Lajčáka zablokovaný a po minuloročnom pokuse o prevrat v Turecku sa vzťahy jeho vedenia a únie zhoršili. To podľa nášho ministra zahraničia treba riešiť, pričom tohtotýždňové rokovanie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana so zástupcami EÚ a NATO dáva v tomto smere dobrý signál.

„Členstvo v únii nie je zásluhové, je založené na splnení náročných kritérií,“ povedal Lajčák s tým, že kto však tieto kritéria splní, má nárok na členstvo. Zároveň ocenil, že Turecko dodržuje dohodu, ktorú v marci minulého roku uzavrelo s úniou o riešení problému migrácie.

Çavuşoglu poďakoval Slovensku, že v čase pokusu o prevrat v júli 2016 podporilo demokraticky zvolenú tureckú vládu. Lajčák bol pritom podľa neho jeden z prvých zahraničných predstaviteľov, ktorý sa s ním po potlačení pokusu skontaktoval. Vzájomné vzťahy SR a Turecka taktiež označil za výborné, aj keď by sa podľa neho dal zlepšiť vzájomný obchod.

„Z vašej strany vítame aj konštruktívnu kritiku,“ povedal na adresu SR. Çavuşoglu zároveň zdôraznil, že Turecko je integrálnou súčasťou Európy. „O členstvo v zjednotenej Európe sa Turecko snažilo ešte skôr, ako som sa narodil, a narodil som sa v roku 1968,“ dodal s tým, že integračné snahy Turecka siahajú až na začiatok 60-tych rokov.