Máj sa rozlúči tropickými teplotami

Máj nám napokon ukáže svoju prívetivejšiu tvár. Pekný a slnečný bude už tento víkend a v pondelok by sme sa mali dočkať aj prvého tropického dňa v tomto kalendárnom roku. Ten, kto si na tento týždeň naplánoval dovolenku, bude mať dôvod na radosť.

Ešte pred pár dňami boli na východnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji vyhlásené výstrahy pred intenzívnymi búrkami a hrozili aj lokálne povodne. V najbližších dňoch už nič podobné nie je na programe dňa. Dokonca ani nízke ranné teploty – ako napríklad v piatok ráno v Poprade, kde päť centimetrov nad zemou namerali len plus 0,3 stupňa, a na Štrbskom Plese, kde teplota klesla dokonca na mínus 0,6 stupňa Celzia – už nehrozia. Zmenu znamenajúcu vzostup teplôt pocítime už počas víkendu a prvá vlna tohtoročných horúčav vyvrcholí v posledných májových dňoch.

„Počasie u nás začne v týchto dňoch ovplyvňovať tlaková výš, ktorá sa k nám presúva z juhu a juhozápadu. Prinesie veľmi teplý vzduch, ktorý už v súčasnosti ovplyvňuje počasie v západnej Európe. Napríklad v Londýne mali pravé letné počasie a v nasledujúcich dňoch ho pocítime aj my,“ prezrádza klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavol Faško.

V sobotu a nedeľu sa už budú teploty nad naším územím pohybovať na úrovni do plus 29 stupňov a dokonca aj v severnejších lokalitách dosiahnu letných 25 stupňov Celzia.

Prvý pracovný deň budúceho týždňa by mal byť aj prvým tropickým dňom v tomto roku. Faško predpokladá, že padne tridsiatka a do stredy by sa na niektorých miestach mohli teploty vzduchu vyšplhať až na plus 32 stupňov. Máj sa s nami rozlúči v pravom letnom duchu, dokonca 31. mája môže padnúť aj teplotný rekord od roku 1950.

„Teplo bude aj 30. mája, no vtedy by ešte rekordné teploty padnúť nemali. Najhorúcejší 30. máj bol v roku 2005 v Moravskom Svätom Jáne, kde vtedy namerali plus 34,8 stupňa. Ďalší deň už môže padnúť. Doteraz najteplejší bol 31. máj 1999, keď bolo v Kráľovej pri Senci plus 32 stupňov. Nie je vylúčené, že toľko, a možno aj trochu viac, bude túto stredu,“ pripomína klimatológ.

Napriek tomu, že je ešte máj, ľudia by podľa Faška nemali podceniť teploty, ktoré prídu, a primerane sa pred nimi chrániť. Slnečnými okuliarmi, a najmä opaľovacími krémami, aby im slnečné lúče nespôsobili spálenú pokožku či dokonca úpal.

Tam, kde v posledných dňoch nepršalo, bude sucho, čo nepoteší poľnohospodárov. Na druhej strane, najmä tam, kde vlaha nechýbala, sa môžu začať tešiť hubári. Je čas začať plánovať výlety do lesa s košíkom v ruke. Člen Slovenskej mykologickej spoločnosti Pavol Remiáš potvrdil, že niektoré huby už rastú.

„Hubári už v oblasti hornej Nitry nachádzajú veľmi obľúbenú jedlú hubu sírovec obyčajný, objavujú sa smrečky, masliaky či májovky. Po oteplení vyskočia aj hríbovité huby ako napríklad hríby borové, smrekové i dubové. Tiež plávky aj niektoré druhy kozákov,“ poznamenal Remiáš. Po horúcich a suchých dňoch sa od stredy možno opäť dočkáme aj dažďových kvapiek, hovorí klimatológ Faško.

„Začne sa mračiť, bude sa vytvárať oblačnosť a niekde sa môžu vyskytnúť aj búrky. Keďže bude menej slnečného svitu, dočkáme sa aj poklesu teplôt,“ predpovedá. Zároveň upokojuje, že ochladenie nebude vôbec dramatické a denné teploty by sa aj po strede mali pohybovať nad hranicou 25 stupňov Celzia.