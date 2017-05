Musíme zvyšovať občianske povedomie o NATO, hovorí Šebej

Nemôžeme sa tváriť, že teroristické útoky sú bežné, no máme si zvyknúť, že atentát v Manchestri nebol posledným. Povedal to v sobotňajšej diskusnej relácií Rádia Slovensko Sobotné dialógy poslanec Národnej rady SR a predseda zahraničného výboru za Most-Híd František Šebej s tým, že treba urobiť všetko preto, aby sa útoky opakovali čo najmenej.

Šebej sa s druhým hosťom relácie Ľubomírom Galkom (SaS) zhodol na potrebe vysvetľovania občanom dôležitosti zvyšovania bezpečnosti. Tá súvisí aj s navyšovaním rozpočtu na obranu. „Bez ohľadu na to, či sme v NATO, musíme sa starať o obranyschopnosť krajiny. Je to rozumné a zodpovedá to základným inštinktom krajiny. My sme krajina, ktorá má rešpektu hodné ozbrojené sily, sme chránení vlastnými silami a do nich treba investovať,“ povedal Šebej.

Deklarácia o nevyhnutnosti podpory obrany SR, ktorú schválila v máji národná rada, podľa ktorej dáme do roku 2020 na obranu 1,6 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), je dôležitá. Avšak z rozpočtu na obranu by sa nemalo ukrajovať a dávať peniaze do iných oblastí.

„Brať peniaze vojakom je populárne. Plánovanie, ktoré sa týka budúcich nákupov techniky je kľúčová vec. len som si nie istý, či všetko treba riešiť cez ústavné zákony. Ústavné zákony by sme mali meniť výnimočne,“ povedal Šebej v súvislosti s návrhom opozičných poslancov strán SaS, OĽaNO-NOVA a Sme rodina, aby ústavný zákon garantoval postupné navyšovanie rozpočtu rezortu obrany každoročne minimálne o 0,1 percenta HDP až do dosiahnutia požadovaných dvoch percent. Galko podotkol, že peniaze sa nevyužívajú iba na techniku pre vojakov, ale sú potrebné na personál, logistiku, či infraštruktúru.

Spoluprácu s NATO obaja považujú za dôležitú. Podľa Šebeja je dôležité, aby ľudia chápali dôležitosť spolupráce a je chybou, že politici prestali v tomto smere ošetrovať verejnú mienku. Podľa Šebeja je potrebné zvyšovať povedomie občanov o NATO a hlásiť sa k členstvu. „Sme členmi, lebo sme sa tam prihlásili a museli sme si to vybojovať,“ uviedol.