Kto pracuje, robí aj chyby, priznal Danko

Povedal, že aj v návrhu na jeho odvolanie bolo nespočetné množstvo klamstiev. „Od toho, že to bol môj cieľ až po to, že šikanujeme opozíciu. To sú urážlivé tvrdenia. Som rád, že nedošlo k rokovaniu, pretože som jasne pred rokovaním celú pozíciu vysvetľoval. Odmietam systém kriminalizácie v politike, obviňovania za každú cenu, odkláňanie od problémov spoločnosti sekundárnymi témami.

Danko v rozhovore opakovane vylúčil svoju vedomosť, ale aj úmysel pracovníkov NR SR pri otváraní listov v parlamente. „Tu sa doručuje 32 000 poštových zásielok. Platí poštový zákon,“ povedal s tým, že kto robí, robí aj chyby a preto priznal, že niektoré ustanovenia nariadenia kancelára parlamentu mali byť lepšie vysvetlené.

O otváraní obálok 25. apríla informoval predseda hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Informoval, že v Rozhodnutí na zabezpečenie manipulácie s doručenými zásielkami v súvislosti s výskytom zásielok s nebezpečným materiálom zo 7. apríla, ktoré vydal vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan, sa píše, že zamestnanci podateľne sú povinní „otvoriť obyčajné listové zásielky adresované na poslanca NR SR, pri ktorých nie je uvedený odosielateľ alebo je odosielateľom fyzická osoba“.

Následne takúto obálku dostane poslanec otvorenú s pečiatkou „Otvorené z bezpečnostných dôvodov“. Ďalej z rozhodnutia vyplývalo, že „zásielky, ktoré obsahujú vulgarizmy alebo majú dehonestujúci charakter, zamestnanec podateľne nezaeviduje ani nepostúpi adresátovi, ale ich na tri mesiace odloží a po tejto lehote skartuje“. Podľa opozície je za rozhodnutie zodpovedný Danko.

Poslanci 4. mája neotvorili mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej chcela opozícia odvolávať predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) za otváranie listových zásielok adresovaných poslancom. V pléne bolo prítomných 131 poslancov, no program schôdze nepodporila nadpolovičná väčšina prítomných zákonodarcov. Za program zahlasovalo iba 54 poslancov.