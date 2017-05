Hrozí pre Mlynské nivy dopravný kolaps?

Práce by sa mali začať už v lete, verejnosť však ešte stále nevie, na čo sa má pripraviť. Dosiaľ nepadol ani presný termín začiatku stavby.

Známe nie sú nové trasy mestskej hromadnej dopravy ani obchádzka úseku Mlynských nív. Úsek by mal byť čiastočne alebo úplne uzatvorený pre dopravu na 14 mesiacov, ale možno až na tri roky. Varianty, ktoré sa v tejto súvislosti spomínajú, vyvolávajú obavy. Dopravný analytik Jozef Drahovský varuje pred dopravným kolapsom.

Počas prestavby sa stanica dočasne presťahuje na Bottovu ulicu, do priestoru bývalého obchodného centra, ktoré je oproti súčasnej stanici. Presný dátum, kedy k zmene dôjde, však zatiaľ známy nie je. „Náhradná autobusová stanice bude fungovať od momentu začiatku stavby tej novej. Plnohodnotne nahradí funkciu súčasnej stanice. Všetky detaily určite zverejníme včas,“ povedala pre Pravdu hovorkyňa investora projektu HB Reavis Martina Jamrichová.

Zaujímalo nás, či ľudia v Bratislave vedia, kde bude dočasná stanica stáť. Priamo na nástupištiach sme sa preto pýtali cestujúcich, či o pripravovanej zmene počuli. Z pätnástich oslovených vedela odpovedať iba Bratislavčanka Lenka. Podľa hovorkyne investora však bude verejnosť o všetkom včas informovaná, detaily plánujú zverejniť v médiách.

Občania sa tiež musia pripraviť na dopravné obmedzenia na úseku ulice Mlynské nivy v bezprostrednej blízkosti stanice. Tento úsek bude zrejme viac ako rok kompletne uzatvorený. Ide o jeden z najfrekvento­vanejších ťahov mestom, ktorý nevyužívajú len miestni, ale aj turisti a ľudia, ktorí do Bratislavy dochádzajú do školy či za prácou.

Po tejto ulici jazdia autobusy a trolejbusy verejnej dopravy. Podľa hovorkyne bratislavského dopravného podniku Adriany Volfovej zatiaľ alternatívne riešenie na stole nie je. „Dopravný podnik Bratislava ešte nedisponuje informáciami o postupe stavebných prác pri výstavbe novej autobusovej stanice, z toho dôvodu nie sú zatiaľ určené ani obchádzkové trasy MHD,“ povedala Volfová pre Pravdu.

O dopravných obmedzeniach informoval HB Reavis začiatkom marca. Vtedy ešte nebolo jasné, či sa developer rozhodne ísť cestou úplnej uzávierky časti Mlynských nív na 14 mesiacov, alebo na štvorprúdovke zostanú prejazdné po jednom pruhu v oboch smeroch. V druhom prípade by sa však práce predĺžili až na 36 mesiacov.

Detaily o dopravných obmedzeniach stále nie sú známe

Ani po takmer troch mesiacoch sa nevie, ako to s dopravnými obmedzeniami bude. „V súčasnosti nie je možné určiť presný termín ani dĺžku uzávierky cesty v súvislosti s prestavbou stanice Mlynské nivy. V spojitosti s dopravnými obmedzeniami a náhradnou dopravou však už mesto spolu s investorom rokuje s dopravným podnikom, ako aj s krajským dopravným inšpektorátom,“ povedala pre Pravdu Iveta Kešeľáková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.

Otázkou, ktorá verzia uzávierky Mlynských nív je najvhodnejšia, sa zaoberá aj krajský dopravný inšpektorát. Konečný verdikt zatiaľ nepadol. K slovu sa zrejme ešte dostane štúdia odborníka z oblasti dopravy, ktorá sa podrobne pozrie na obe možnosti. Vypracovanú štúdiu potom dostane magistrát na posúdenie. Vylúčené nie je ani to, že by sa objavilo iné riešenie.

Podľa hovorkyne Jamrichovej sa zatiaľ najpraktickejším zdá byť kompletné uzatvorenie cesty s odhadom na 14 mesiacov namiesto postupného obmedzenia, ktoré by trvalo tri roky. Ako však dodala, dátum, kedy sa tak stane, zatiaľ povedať nevie.

Dopravný analytik Jozef Drahovský si myslí, že ideálne riešenie v prípade uzávierky Mlynských nív neexistuje. „Toto miesto je dosť problematické, neviem, kadiaľ by chceli viesť náhradnú trasu. Pokiaľ by zostal v každom smere prejazdný jeden pruh, budú sa tam tvoriť zápchy a dochádzalo by k zdržaniu najmä v prípade MHD, ktorá tam má trolejbusovú trať. Neviem si predstaviť, že by si to niekto trúfol celkom uzavrieť a prekladať kvôli tomu trolejové vedenie,“ povedal.

Ako zdôraznil, developer by mal k tomuto problému pristúpiť veľmi citlivo. „Ak si niekto povie, že to uzavrie a nezamýšľa sa nad dôsledkami, tak sa to môže skončiť dopravným kolapsom na veľmi dlho,“ varuje Drahovský.

Hoci je termín začiatku výstavby novej stanice stále vo hviezdach, investor už s projektom začal – ako prvú stavia 125 metrov vysokú vežu na rohu Svätoplukovej ulice a Mlynských nív. Práce odštartovali 15. mája.