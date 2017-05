Tankodróm namiesto cesty je aj v Liptove

Starostovia dotknutých obcí žiadajú správcu, aby dal cestu do poriadku. Uvažujú aj o petícii. Úsek od Liptovského Michala po Liptovský Mikuláš meria 18 kilometrov. Stav cesty sa zhoršil natoľko, že na mnohých miestach treba pre výtlky a nerovnosti znížiť rýchlosť. Celým úsekom trasie, vodiči si na nerovnostiach ničia autá. „Sťažnosti obyvateľov na stav cesty riešime už takmer každý mesiac na obecnom úrade,“ zdôrazňuje starosta Liptovských Kľačian Ján Hollý.

Medzi Ivachnovou a Liptovským Mikulášom je vybudovaná diaľnica, ale ľudia z dedín na ňu nemajú priame napojenie. „My z obce Ľubeľa by sme museli ísť 13 kilometrov do Liptovského Mikuláša na diaľničný privádzač alebo by sme museli ísť do Ivachnovej, čo je znova 14 až 15 km k diaľnici. Diaľnicu môžeme využiť iba vtedy, ak potrebujeme ísť spojením Liptovský Mikuláš – Ružomberok,“ upozorňuje starosta Lubele Erik Gemzický.

Spomínaná cesta vedie aj cez Liptovský Mikuláš. „Mestom prechádza v dĺžke asi šesť km. Touto cestou v priemernej sezóne prejde cez mesto viac než 20-tisíc vozidiel denne. Čiže je to veľmi významná tepna aj napriek tomu, že je tu diaľnica,“ pripomína primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Cesta medzi Liptovským Michalom a Liptovským Mikulášom bola vybudovaná pred približne 40 rokmi. Odvtedy sa na vozovke len látali diery. Starostovia z Liptova chcú preto požiadať Slovenskú správu ciest o komplexnú opravu. „Slovenská správa ciest by v prípade dostatku finančných prostriedkov veľmi rada dala opraviť daný úsek. Len momentálne, vychádzajúc z pridelených financií, správa ciest na to prostriedky nemá,“ reagoval riaditeľ správy ciest Roman Žembera. Podľa jeho slov majú zatiaľ len na základnú úpravu, teda opravu výtlkov.