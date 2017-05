Fico vyzval pedagógov, aby žiakom vysvetľovali nebezpečenstvá korupcie

Pred pedagógmi ďalej zdôraznil, že korupcia podľa neho na Slovensku existuje, ale je rozdiel medzi jej vnímaním a skutočnou realitou. Ako dodal, rešpektovať treba nie jej objektívny stav, ale jej vnímanie. „Teda, čo ľudia o korupcii hovoria a za aký vážny problém korupciu považujú,“ povedal Fico. Od pedagógov očakáva, aby zrozumiteľným jazykom žiakom základných a stredných škôl vysvetlili, v čom je nebezpečenstvo korupcie.

„Nejde o to, aby sme ich učili paragrafy, alebo im hovorili komplikované scenáre. Musíme im dostať do hlavy, že korupcia je zlá, že korupciu treba odsúdiť na každej úrovni a že keď sa s korupciou stretnú, treba ju odsúdiť a odmietnuť,“ uviedol premiér a pedagógov vyzval, aby boli pri komunikácií s deťmi v tejto oblasti inovatívnejší a neučili ich iba formálne cez poučky.

„Skúsme im do hláv dostať, že to je zlé a že to poškodzuje krajinu, podnikateľský sektor, vzťahy medzi ľuďmi. Je to jeden z najohavnejších trestných činov. Je to jednoducho rakovina spoločnosti,“ dodal Fico.

Pedagógov v príhovore informoval aj o opatreniach, ktoré Úrad vlády SR v oblasti objasňovania korupcie spravil. Priamo na úrade zo sekcie kontroly oddelili špeciálne oddelenie, ktoré sa má zaoberať prevenciou korupcie a koordináciou činností v tejto oblasti. Na čele oddelenia má podľa premiéra stáť „jeden z významných predstaviteľov Policajného zboru“, s ktorým aktuálne rokuje.

Fico pedagógom pripomenul, že z úrovne štátu sa proti korupcii bojuje napríklad aj limitovaním používania hotovostných peňazí, zavedením elektronického trhoviska, ale aj prijatím protischránkového zákona. Pripravuje sa tiež nový zákon o oznamovateľoch korupcie, v ktorom chce vláda do trestného poriadku zakotviť rozdiel medzi svedkami a oznamovateľmi korupcie, z ktorých nie každý chce byť svedkom. Zároveň má takýto zákon pomôcť rozšíriť ich ochranu. Podľa premiéra sa uvažuje aj o finančnom odmeňovaní oznamovateľov v prípade, že sa na základe informácií podarí páchateľa korupcie právoplatne odsúdiť.

„Nemyslím si, že máme problém v kvalite legislatívy. U nás je skôr problém, ako týchto ľudí chytiť pri trestných činoch tohto charakteru. Aj preto mám od nového zákona veľké očakávania,“ dodal premiér, podľa ktorého v tejto oblasti treba začať šíriť aj trochu strachu, aby si tí, čo páchajú korupciu, neboli istí, že „či ten čo dáva, alebo ten čo pýta, nemá na sebe kameru a mikrofón“. Dodal, že v tejto oblasti rovnako dôležitá ako prevencia je aj represia. „Prevencia je jedna vec. Tú musíme začať od tých najmenších. Ale represia musí zohrávať rovnako dôležitú úlohu,“ povedal.

Na konferencii sa zúčastnilo približne 50 riaditeľov základných, stredných a špeciálnych škôl Prešovského kraja, ako aj zástupcovia školských úradov a metodicko-poradenských centier. „Téma je aktuálna. Sme zodpovední za to, aby sme vzdelávali kolegov, ktorí sú na školách, a verím, že takisto aj táto akcia k tomu prispeje,“ uviedla generálna riaditeľka Metodicko-pedagického centra v Bratislave Kamila Jandzíková.

Ako dodal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák, stretnutie v Prešove je prvým kolom podobných školení, ktoré ministerstvo v spoluprácu s Úradom vlády SR na tému boja proti korupcii pripravuje. Pedagógom na seminári prednášala trojica odborníkov na oblasť boja proti korupcii.

Krajňák potvrdil, že aj v školstve sa s korupčným správaním stretávajú. „Áno, sú aj takéto podnety, ktoré naše inšpekčné prostredie rieši. O to viac treba byť informovaný, kde sa dá korupcia nahlasovať a aká je metodika,“ vysvetlil Krajňák s tým, že najviac podnetov prichádza zo stredného školstva.

„Ale prierezovo je to aj v základných školách,“ dodal. Zároveň uviedol, že od 1. septembra bude v školách platiť nový štandard finančnej gramotnosti. „Teda nový dokument, ktorý usmerňuje finančnú gramotnosť ako prierezovú tému. V rámci toho je daná aj téma korupcie,“ uviedol s tým, že po pilotnom stretnutí v Prešove uvažujú s generálnym riaditeľstvom Metodického centra v Bratislave aj o ďalších stretnutiach v ostatných ôsmich regionálnych pracoviskách centier.