Kotlebovcom rodinný dom za štátne zrejme zostane

Pôvodne sľubovala, že dom prestavia na stranícke sídlo. Po 10 mesiacoch je však realita iná. Rodinný dom zostal rodinným domom. Jediná časť nehnuteľnosti, ktorá sa rekonštruuje na kancelárske priestory, je garáž.

Aktivista z Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja Miroslav Dragun, ktorý celý prípad sleduje, označil šéfa ĽS NS Mariana Kotlebu za klamára.

„Kotleba sám seba usvedčil z klamstva. Doteraz strana žiadny návrh na zmenu vo využiteľnosti nepodala, jediná vec, ktorú prerábajú, je garáž. Podľa informácií zo stavebného úradu ju kotlebovci premieňajú na administratívne priestory. Rodinného domu ako takého sa stavebné úpravy ani len nedotkli. My sme sa boli v Banskej Bystrici osobne pozrieť, návšteva potvrdila, že vo vile žiadne stavebné práce neprebiehajú,“ povedal Dragun.

Denník Pravda má k dispozícií fotokópiu stanoviska stavebného úradu z Banskej Bystrice. V nej sa uvádza, že žiadosť kotlebovcov o zmenu spôsobu účelu evidovaná nie je. Poslali iba ohlášku stavebných prác spomínanej garáže a skladových priestorov. Nehnuteľnosť teda stále slúži predovšetkým na bývanie.

„Treba sa opýtať pána Čižnára (pozn. red. generálneho prokurátora), či sa táto takzvaná ,garážová strana‘ nesnaží obchádzať povinnosť platenia dane z nehnuteľnosti, ktorá je niekoľkonásobne nižšia ako poplatok, ktorý by musela strana uhradiť v prípade preklasifikovania na administratívnu budovu, respektíve kanceláriu,“ priblížil Dragun.

Sadzba dane z nehnuteľností, ktoré slúžia na bývanie, je zhruba 0,3 eura, čiže 30 centov za štvorcový meter, za administratívne priestory sa platí až 3,6 eura za štvorcový meter. Rozdiel by mohol predstavovať na príklade 100 metrov približne 33 eur.

Ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2016 Kotleba vyhlasoval, že v prípade úspechu strany všetky peniaze od štátu vráti. Neskôr otočil a argumentoval, že príspevok vrátia, pokiaľ tak urobia aj zvyšné politické strany. Kotlebovcom patrí počas tohto volebného obdobia viac ako 5 miliónov eur, z čoho je jednorazový príspevok 1,8 milióna za získané hlasy vo voľbách, ktorý už na účet dostali. Zvyšné peniaze sa vyplácajú postupne na činnosť a na mandáty poslancov.

Peniaze pre politické subjekty uvoľňuje rezort financií, ich využitie spätne preveruje ministerstvo vnútra. „Peniaze, respektíve príspevok za výsledok v parlamentných voľbách už ministerstvo odoslalo, ďalšie prípadné postupy sú plne v kompetencii rezortu vnútra, ktorý kontroluje a preveruje účely, na ktoré jednotlivé strany prostriedky vynaložia,“ potvrdila vyplatenie peňazí hovorkyňa ministerstva financií Alexandra Gogová.

Denník Pravda sa opýtal ministerstva vnútra, či si ĽS NS mohla za štátne peniaze kúpiť rodinný dom. To však priamo neodpovedalo. Poukázalo na to, že základným kritériom pre vyplatenie peňazí je, či strana predloží určité dokumenty.

„Podmienkou splnenia povinnosti je predloženie záverečnej a výročnej správy, ktorú je politická strana povinná predložiť podľa zákona o politických stranách. Ministerstvo financií pozastaví strane vyplatenie príspevku na činnosť a vyplatenie príspevku na mandát iba v prípade, že strana neodstráni nedostatky výročnej správy v stanovenom termíne až do odstránenia nedostatkov. Príspevok je po odstránení nedostatkov strane znížený o 10 percent,“ uviedlo v stanovisku ministerstvo vnútra.

Zákon o politických stranách a politických hnutiach zakazuje použiť štátne peniaze na zmluvy o tichom spoločenstve, podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú založila strana, na darovanie, splácanie pohľadávok fyzických či právnických osôb, uhrádzanie pokút či ručenie fyzickým alebo právnickým subjektom.

„Zákon je úplne deravý, ukázalo sa to veľakrát aj minulosti. V prípade Kotlebovej ĽS NS ide o vypuklú kauzu, ktorou predvádzajú drzosť a zrejme majú dojem, že si môžu robiť, čo sa im zachce,“ zhodnotil Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv. Podľa neho by sa mal zákon zmeniť, pretože peniaze daňových poplatníkov nepatria do súkromných vreciek politikov. „Žiadnym spôsobom by to nemalo byť možné, ani cez príspevok za volebný výsledok,“ vyjadril sa Weisenbacher. Dodal, že je v záujme samotných politikov zmeniť súčasnú legislatívu, pretože v opačnom prípade si pília konár sami pod sebou.

„Zaujímavé, že práve na hlavné sídlo potrebujú garáž, a k tomu luxusnú vilu,“ doplnil Dragun a vyzval poslanca Milana Uhríka (ĽS NS), aby ozrejmil svoje tvrdenia, že v dome bude bývať aj správca objektu. Uhrík ešte v januári ubezpečoval verejnosť, že by bez problémov sídlo sprístupnili novinárom, ale nemôžu, pretože tam vykonávajú rozsiahle rekonštrukcie. Tiež oznámil, že v sídle bude stabilný správca, ktorý bude mať celú budovu na starosti.

Nehnuteľnosť kúpila Kotlebova strana v auguste minulého roka za 229-tisíc eur v lukratívnej časti Banskej Bystrice Jakub. Na rozsiahlom pozemku sa nachádzajú tri bytové jednotky, garáž, altánok s detským ihriskom a jazierkom.