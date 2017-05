Ničí vzácne Hložníkove obrazy pleseň?

O poklad sa už niekoľko rokov sporí verejnoprávna Matica slovenská so súkromnou Nadáciou Matice slovenskej, ktorých cesty sa už pred viacerými rokmi rozišli.

Obrazy, ktoré sú uchované v Matici, podľa spravodajského webu aktuality.sk ničí pleseň. Má to byť dôsledok nesprávneho uloženia v nevhodných priestoroch, nevetranej a slnečnej miestnosti bez kontroly vlhkosti a teploty. „Takmer všetky diela majú väčšie či menšie poškodenie rámov, zvlnené plátna a kartóny. No najväčšie je podozrenie z napadnutia plesňou,“ cituje web posudok k dielam.

Nedávno mala Matica slovenská osloviť Turčiansku galériu, aby uschovala diela Vincenta Hložníka vo svojom depozite. Na základe odbornej správy, ktorú pre Maticu vypracovala, sa galéria rozhodla obrazy neprevziať. „Chránili sme umelecké diela, ktoré sú uchované v depozite našej galérie. Išlo o to, aby sme nepoškodili diela v Turčianskej galérii. Preto interná komisia na základe odborného stanoviska urobila rozhodnutie, že sme neprijali tieto diela do nášho depozitu,“ vyhlásila riaditeľka Turčianskej galérie Alexandra Rybárová. Ďalšie podrobnosti zverejňovať nechcela.



List Vincenta Hložníka k daru sto špičkových diel, ktoré daroval na Národný poklad pri vzniku Slovenskej republiky, a vyslovil v ňom želanie, aby sa o kolekciu starala Matica slovenská.

Skladovanie umenia nehodno podceniť

„Neviem, v akom stave je sto obrazov, ktoré otec daroval štátu pri vzniku Slovenskej republiky, naposledy som ich videla pri odovzdávaní. Ak je pravda, čo sa hovorí, je to katastrofa. Chcelo by to analýzu odborníka – reštaurátora, aby sa kolekcia nezničila kompletne,“ hovorí maliarova dcéra, výtvarníčka Zuzana Hložníková. Upozorňuje, že vhodnosť podmienok skladovania výtvarných diel nehodno podceniť. „Potrebujete primeranú teplotu, prúdenie vzduchu, trošku prievan. A tiež treba diela občas preložiť.“

Diela sú súčasťou celosvetovej zbierky Slovákov na Národný poklad vyhlásenej ešte v roku 1993, do ktorej prispeli ľudia peniazmi, cennými a zlatými vecami v hodnote asi 1 milión eur. Prispel aj výtvarník Vincent Hložník, ktorý venoval výber sto obrazov zo svojho celoživotného výtvarného diela. „Želal by som si, aby tento môj dar ako vklad na Národný poklad Slovenskej republiky bol spravovaný Maticou slovenskou,“ uviedol v liste vtedajšiemu prezidentovi Slovenskej republiky a predsedovi Matice slovenskej.

Pri informácii, že všetky majstrove obrazy by mali byť v dôsledku zlého uskladnenia poškodené, ma zamrazilo. Ak je to naozaj tak, je to barbarské a trestuhodné. Výtvarník Marek Ormandík

Peniaze z pokladu zmizli v skrachovanom podielovom družstve. Jeho kovová časť má byť v uzamknutom trezore, obrazy v jednej z matičiarskych budov v Martine. Zbierku zakladala Matica, no za správcu pokladu sa označuje Nadácia MS, ktorá je samostatným právnym subjektom. Inštitúcie majú spoločný len názov a nedoriešený spor o Národný poklad.

Ministerstvo kultúry zatiaľ neplánuje kontrolu, ktorá by preverila, akým spôsobom je zaobchádzané s približne stovkou Hložníkových obrazov, ktoré sa nachádzajú v Matici slovenskej. „Na majetok súkromnej nadácie nemá ministerstvo kultúry žiaden dosah,“ vysvetlil hovorca rezortu Jozef Bednár.

Vincent Hložník je stále aktuálny

„Matica by mala v prvom rade nadviazať spoluprácu s Národnou galériou v zmysle depozitu a zmysle ochrany obrazov. Niečo takéto sa predsa nemôže stať. To nie sú obrazy Matice, ale boli darované občanom Slovenskej republiky,“ mieni predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer). Výbor už v minulosti bol na poslaneckom prieskume v tejto verejnoprávnej inštitúcii a zaoberal sa aj neprehľadnou situáciou okolo pokladu.

Historik umenia Ľudovít Petránsky, autor dosiaľ najrozsiahlejšej monografie o Vincentovi Hložníkovi, tvrdí, že hodnota výtvarného diela Vincenta Hložníka je pre moderné slovenské, ale aj európske výtvarné umenie nenahraditeľná.

„Význam jeho tvorivého prínosu nemôžeme posudzovať len v kontexte doby, kedy vzniklo. Svojím humanistickým posolstvom, profesionálnym zvládnutím všetkých aspektov výtvarného prejavu je príkladom pre dnešok. Dovolím si konštatovať, že je ešte aktuálnejšie a naliehavejšie ako v období svojho vzniku,“ pripomenul. Autor mnohých publikácií, výstav, filmov a prednášok o Vincentovi Hložníkovi, ale aj ďalších výtvarníkoch dodáva, že takéto pochybnosti o stave kultúrneho dedičstva si pýtajú okamžitú a dôveryhodnú analýzu.

Stála expozícia Vincenta Hložníka v Považskej galérii umenia v Žiline získala v roku 2010 prestížnu cenu za architektúru CE.ZA.AR. Galéria sa stará o tisícku diel, ktoré darovala po smrti Vincenta Hložníka jeho manželka Viera. Autor: Jakub Prokeš, Pravda

Barbarský čin

„Ak je to pravda, potom je to barbarský čin najhrubšieho zrna. Je to, akoby niekto v Španielsku zanedbal diela Pabla Picassa. Vincent Hložník je najväčší slovenský maliar a patrí medzi najlepších výtvarníkov na svete. Je to ďalší dôkaz našej malosti a toho, ako sa správame k nášmu kultúrnemu dedičstvu,“ reagoval rešpektovaný zberateľ umenia Ivan Melicherčík.

Medzi obdivovateľov Vincenta Hložníka patrí aj výtvarník Marek Ormandík. Keď sa dozvedel, že diela jedného z najväčších velikánov slovenskej kultúry by mala ničiť pleseň, bol v šoku. „Pri informácii, že všetky majstrove obrazy by mali byť v dôsledku zlého uskladnenia poškodené, ma zamrazilo. Ak je to naozaj tak, je to barbarské a trestuhodné. Veď dobre uskladniť takýto vzácny dar je to najmenej, čo je obdarovaný povinný urobiť. Pevne verím, že to ešte nie je taká katastrofa, ako si predstavujem, a diela sa podarí zachrániť.“

Vincent Hložník

Ukážu obrazy verejnosti?

Denníku Pravda sa nepodarilo spojiť so správcom Nadácie MS Jozefom Steinerom ani so správcom Matice slovenskej Marošom Smolecom. Do uzávierky sme nedostali ani odpovede na otázky, ktoré sme do Matice zaslali mailom. Pre aktuality.sk Smolec uviedol, že diela spravovala Nadácia MS a Steiner zase, že diela sú predsa uložené v budove Matice slovenskej.

Časť z diel Vincenta Hložníka, ktoré daroval na Národný poklad, bola vystavená v roku 2007 a potom ešte o sedem rokov neskôr. V roku 2014 na 95. výročie narodenia významného výtvarníka a grafika. Išlo najmä o olejomaľby, ktoré umelec vytvoril koncom 70. rokov minulého storočia. Zväčša to boli diela, ktoré dovtedy neboli vystavované. V tom čase na výstave v Matičnom dome neboli viditeľné žiadne poškodenia.